إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل وإصابة العشرات| فيديو

ذكرت "هيئة البث" العبرية أن 12 إسرائيليا أصيبوا خلال محاولة الهروب إلى الملاجئ، و9 آخرين جراء الهلع، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخاً أطلق من اليمن.

وقال الجيش إن صاروخاً أطلق من اليمن اخترق الأجواء الإسرائيلية، رغم محاولات اعتراضه.

Rocket sirens wail at the Kotel in Jerusalem. pic.twitter.com/IAznD42fII — Joe Truzman (@JoeTruzman) January 3, 2025 הירי מתימן: בצה"ל אומרים שהטיל הבליסטי יורט וכי בודקים כעת דיווחים על נפילת שברי יירוט באזור מודיעין. בשלב זה לא דווח על נפגעים כתוצאה מהטיל או שברי יירוט pic.twitter.com/raTMAaudJU — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) January 3, 2025

ودوّت صافرات الإنذار في تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات الضفة الغربية.

وأمس، أعلن زعيم "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي أن قوات جماعته نفذت الأسبوع الماضي عمليات مساندة لغزة ضد أهداف إسرائيلية وأميركية، باستخدام 22 صاروخا وطائرة مسيّرة.

وكشف الحوثي، في كلمة متلفزة، عن مقتل 106 يمنيين في غارات نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال 2024، مؤكدا أن الإسناد اليمني للشعب الفلسطيني ومقاومته إسناد متكامل في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

وأوضح الحوثي أن العمليات التي نفذها هذا الأسبوع استهدفت يافا المحتلة، ومطار بن غوريون، وقاعدة نيفاتيم الجوية، ومحطة كهرباء جنوب القدس بالقصف الصاروخي، مشيرا إلى أن عمليات هذا الأسبوع استهدفت مناطق أخرى بالطائرات المسيرة وعملية شرق بحر العرب ضد سفينة اخترقت الحظر على العدو الإسرائيلي.

وأضاف أن مقاتلي جماعته نفذوا خلال هذا الأسبوع أيضا عملية كبيرة ومهمة باستهداف حاملة الطائرات الأميركية (يو إس إس) هاري ترومان للمرة الثانية، بـ11 صاروخا مجنحا وطائرة مسيرة.

