بعد توقف 13 عاما.. الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى سوريا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا، اعتباراً من 7 يناير كانون الثاني الجاري، وذلك بعد نحو 13 عاماً من التوقف.

وذكرت الخطوط القطرية، في بيان على موقعها، أنها ستسيّر 3 رحلات أسبوعياً إلى مدينة دمشق.

وبحسب البيان، "تعمل الناقلة الوطنية لدولة قطر عن كثب مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع الرحلات الجوية إلى سوريا لمعايير السلامة والأمن والعمليات التشغيلية اللازمة قبل استئنافها".

وكانت قطر أعلنت في وقت سابق أنها ستعيد افتتاح سفارتها في دمشق قريباً، وبعد إغلاقها نحو 13 عاماً، وتأتي تلك التطورات عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.