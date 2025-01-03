مقـ.ـتل وإصابة 21 شخصا في تحطم طائرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين جراء تحطم طائرة صغيرة في مستودع للأثاث بمدينة "فوليرتون" في ولاية "كاليفورنيا".

وأضافت الشرطة، حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة، أن الحادث وقع بعد دقائق من إقلاع الطائرة ذات المحرك الواحد من مطار فوليرتون المحلي، مشيرة إلى أن القتيلين كانا على متن الطائرة في حين أن المصابين كانوا يعملون داخل المبنى وقت وقوع الحادث.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تتراوح إصاباتهم بين الطفيفة والخطيرة.

من جانبها، أفادت إدارة الإطفاء في مدينة "فوليتون" بأن الحادث تسبب في نشوب حريق كبير وحدوث أضرار جسيمة في جزء من المستودع.

