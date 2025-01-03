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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

انفجار عبوة ناسفة في دبابة إسرائيلية ومصرع 3 جنود

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 جنود بتفـجير عبوة ناسفة في دبابة من الكتيبة 52 في جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 15 صاروخا أطلقت من قطاع غزة منذ الجمعة الماضية.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن891 عسكريا في الخدمة النظامية الاحتياطية قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي - خلال الحرب الأخير على غزة - وأصيب 5 آلاف و569 آخرين.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال منذ قليل بأن  28 جنديا إسرائيليا انتحـ روا منذ بدء الحرب بينهم 16 من الاحتياط في أعلى رقم منذ 13 عاما.

ولاحقا؛ أفادت يديعوت أحرونوت نقلا عن  مصادر عسكرية بأن حالة الإرهاق تتفاقم لدى الجنود الإسرائيليين بسبب استمرار الحرب في جبهات عدة.

وأشارت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادر عسكرية الي ان الجيش يعاني نقصا في القوى البشرية بعد إصابة ومقتل نحو 10 آلاف جندي بالحرب.

فيما أفادت دائرة الإحصاء في كيان الاحتلال الإسرائيلي بأنه وبنهاية عام 2024 تأكدت الأرقام المخيبة للآمال بشأن التوسع السكاني من قبل المستوطنين واليهود وعدد الزوار القادمين للعيش في الأراضي المحتلة، وفق ما أوردت صحف عبرية.

واعترفت بشكل واضح دائرة الإحصاء في كيان الاحتلال بأنها سجلت ارتفاعا بنسبة كبيرة في الهجرة العكسية من الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الإحصاء الإسرائيلية أنه خلال عام 2024 غادر إسرائيل أكثر من 82.700 ألف إسرائيلي، عاد منهم 23.800 فقط، أي بنحو الربع فقط.

وأضافت الدائرة أن عدد المهاجرين الجدد تراجع إلى 32.800 ألف في عام 2024 لينخفض بـ 15.000 عن عام 2023.

فلسطين قطاع غزة جيش الاحتلال

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