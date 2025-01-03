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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

مستشفى مطروح العام تعلن تغيير لون خاتم شعار الجمهورية

مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام
ايمن محمود
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أعلنت مستشفى مطرح العام، فى بيان رسمى  تغيير لون خاتم شعار الجمهورية الخاص بمستشفى مطروح العام  اعتبارا من أمس الخميس .

وأوضح البيان أنه حرصا علي معايير و امان المحررات الرسمية ؛ فقد تم تغيير لون خاتم شعار الجمهورية الخاص بمستشفى مطروح العام من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر ، وتفعيل ذلك اعتبارا من يوم الخميس 2 يناير 2025 ، ولا يُعتد بأي وثائق بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمستشفي مطروح العام بغير اللون الأحمر ، اعتبارا من هذا التاريخ.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يوم الأربعاء أعمال إحلال وتجديد كوبري روميل ، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام ، وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من مهندسي جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي الذى يقوم بتنفيذ أعمال التطوير ليتماشى مع مكانة المحافظة السياحية وتوافد العديد من المصطافين وزوار المحافظة عليها مع إجراء بعض الإضافات والتعديلات على المقترح بما يخدم المنطقة و يليق بمكانة مدخل الشاطئ وشهرته السياحية و تخصيص أماكن لفتح مزيد من فرص عمل لشباب المحافظة بالمنطقة .

وتأتي أعمال إحلال وتجديد كوبرى روميل من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بعد تعرضه للتهالك والتقادم وتشمل أعمال التطوير تصميمات لكوبري لاند مارك معدني طائر ولاند سكيب وسيشن تصوير بإضاءة ليلية مع إنشاء محلات شارع مصر بعدد 20 محل لتوفير مزيد من فرص العمل المميزة للشباب ويستوعب تقديم مزيد من الخدمات لأهالي مطروح وزائرى منطقة شاطئ روميل ، ،بالإضافة إلى إجراء توسعة للمجرى المائى تحت الكوبرى لتجديد مياه البحيرة والسماح بحركة المراكب واليخوت الخفيفة مما يعمل على مواكبة جهود والتطوير التى تجرى على أرض مطروح خاصة بمدينة مرسي مطروح وتطوير الكورنيش وعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة السياحية .

كما تفقد محافظ مطروح أعمال التطوير الجارية بعدد من الشوارع بمدينة مرسي مطروح منها أعمال توسعة شارع الميناء توسعة لمسافة متر ونصف من الجانبين لتوسعة الحارات المرورية وزيادتها إلى ثلاثة حارات في كل اتجاه من أمام مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

كما وجه محافظ مطروح خلال جولته بأهمية دراسة تعديل منطقة ميدان الإليزية بمدخل منطقة البوسيت لتيسير حركة المرور وتخفيف الكثافة المرورية بالمنطقة خاصة خلال موسم الصيف السياحى.

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