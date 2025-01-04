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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر أقل جرام ذهب اليوم السبت 4 -1-2024

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
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وصل أقل سعر جرام ذهب اليوم وهو من عيار 14 الأدنى فئة وذلك في مستهل تعاملات أول أيام الأسبوع المحدد السبت الموافق 4-1-2024، مسجلا 2490 جنيها للبيع و 2506 جنيها للشراء .

واستقر سعر الذهب في مصر، مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 4-1-2024؛ داخل محلات الصاغة دون أي تغيير.

ارتفاع الذهب

ومع إغلاق تداولات أمس الجمعة ارتفع سعر الجرام الواحد بمقدار 10 جنيهات على الأقل في المتوسط .

عيار 18

وسجل سعر عيار 18  الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3201 جنيها للبيع و 3222 جنيها للشراء .

عيار 24

ووصل أغلي اعيرة الذهب وهو سعر عيار 24 نحو 4268 جنيها للبيع و 4297 جنيها للشراء

عيار 21

وبلغ سعر أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 نحو 3735 جنيها للبيع و 3760 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.88 ألف جنيه للبيع و 30.08 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب 

ووصل و أوقية الذهب نحو 2644 دولار للبيع و 2645 دولار للشراء.

سعر الذهب

سجل الذهب العالمي أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال تداولات اليوم قبل أن يبدأ في التراجع، ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق.

وصل سعر أونصة الذهب العالمي إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم عند 2665 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2657 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2653 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب الخميس الماضي بنسبة 1.3% ليخترق المتوسط المتحرك 50 يوم عند منطقة 2640 – 2650 دولار للأونصة ويقترب حالياً من المستوى التصحيحي عند 2670 دولار للأونصة.

وكشف تحليل جولد بيليون أسباب عودة ارتفاع الذهب، مرجعاً ذلك إلي تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مع بداية تداولات العام الجديد في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا.

توقعات الذهب

و من المتوقع أن تلعب التوجهات العالمية دور كبير ومستمر في تحريك أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، خاصة مع ترقب الأسواق لبدء ترامب دورته الرئاسية الثانية في 20 يناير الجاري، والتي قد تشهد تنفيذ عددا من السياسات التي أشار إليها ترامب بخصوص الجمارك والسياسات الضريبية.

مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي خلال تداولات أمسبنسبة 0.3% وذلك بعد ارتفاع كبير يوم أمس وتسجيل أعلى مستوى جديد منذ عامين، ولكن تراجعه ساعد الذهب على تسجيل أعلى مستوى في 3 أسابيع قبل أن يبدأ في التراجع قبل نهاية الأسبوع.

وعلى الصعيد الاقتصادي ستصدر مجموعة من البيانات الأمريكية الأسبوع المقبل، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية ومحضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قد يعطي المتداولين إشارات بشأن السياسة النقدية نظرًا لخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته لخفض أسعار الفائدة في عام 2025.

من جهة أخرى أظهر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار في الذهب العالمي قد تراجع في الأسبوع الأخيرة من عام 2024 بمقدار – 0.2 طن ذهب وذلك بعد انخفاض في التدفقات إلى صناديق الاستثمار في الذهب المتواجدة في أمريكا الشمالية بمقدار – 4.7 طن ذهب.

اخبار مصر مال واعمال سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم

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