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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

الأوقاف تطلق عشر قوافل دعوية في 10 محافظات

قافلة دعوية
قافلة دعوية
محمد شحتة
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أطلقت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة ٣ من يناير ٢٠٢٥م عشر قوافل دعوية، في إطار دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأشار العلماء المشاركون في القوافل إلى أن الله –سبحانه- كريمٌ، منعمٌ، برٌ، لطيفٌ، لا يزداد على كثرة الحوائج إلا جودًا وسخاءً وإكرامًا! فكم من بلية كشفها، وكم من دعوة أجابها، وكم من سجدة قبلها، وكم من كربة فرجها، وكم من مسكين أعطاه، وكم من فقير أغناه، وكم من يتيم آواه، وكم من مريض شفاه، داعين إلى التفاؤل والأمل، مسترشدين بحديث سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي؛ فَلْيَظُنَّ بِي عَبْدِي مَا يَشَاءُ".

وأكد العلماء من خلال دعوتهم أن الأمل شمس الحياة، به سكينة القلب وطمأنينة الروح، وراحة الفؤاد، داعين إلى التقرب إلى الله بالأمل والتفاؤل وحسن الظن، والسجود للرب العلي، والثناء عليه بصفات الجمال والجلال، وبث الآمال والطموحات بين يديه –سبحانه-، وأن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مضيفين: انطلق من صلاتك لتحيي الأمل في نفوس الناس جابرا خواطرهم بكلمة طيبة، وابتسامة حانية، ورحمة بالصغير، ومسحة على رأس يتيم، ودعوة لمريض، ورقة لمصاب، ولطف بمحزون؛ ليسري الأمل في تلك النفوس كما يسري الماء في الورد. من هنا تصنع الحضارة، ويبنى الإنسان.

وجاءت القوافل بالمحافظات على النحو التالي:
١- مديرية أوقاف الجيزة (دهشور - حدائق أكتوبر)
٢- مديرية أوقاف المنيا (منشاة زعفرانة - أبو قرقاص)
٣- مديرية أوقاف الدقهلية (المنصورة)
٤- مديرية أوقاف بني سويف (اهناسيا - قرية النويرة)
٥- مديرية أوقاف أسيوط (البداري)
٦- مديرية أوقاف دمياط (كفر سعد)
٧- مديرية أوقاف كفر الشيخ (دقلت)
٨- مديرية أوقاف الفيوم (الشواشنة)
٩- مديرية أوقاف الإسماعيلية (فايد)
١٠-     مديرية أوقاف الشرقية (الحسينية)

الأوقاف وزارة الأوقاف خطبة الجمعة قافلة دعوية الدعوة

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