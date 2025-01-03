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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رياضة

إبراهيم سعيد يفجر مفاجآت عن صفقة البرلزيلي إيفرتون مع الأهلي

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
يمنى عبد الظاهر
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علق الإعلامي إبراهيم سعيد، على صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي ، مشيرًا إلى صفقة البرازيلي إيفرتون لاعب بانيكالتشيكي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة النهار: "صفقة اللاعب البرازيلي إيفرتون لن تكتمل بنسبة 90%، لأن النادي التشيكي طلب من الأهلي 2 ونصف مليون دولار كاش".
 

وأضاف: "الأهلي تواصل مع اللاعب عن طريق تطبيق زوم، وابتدى في خطوات، وعرض على نادي بانيك 2 مليون دولار على دفعتين".


وتابع : "أي نادي هيبيع لاعب دلوقتي هيطلب فلوسه كاش، لأنه بيستثمر في اللاعب، وصعب جدًا النادي الأهلي يلاقي لاعب متاح".
 

واضاف: "إيفرتون عنده مشكلة إنه بقالة شهر مصاب، والأهلي مش عايز يخش في أزمات مع جمهوره ويعاني من المشاكل السابقة، زي ماحصل في موديست وميكسوني وبرونو سافيو وغيرهم".

وأتم : "حديث جمهور الأهلي كل حديثه عن الصفقات، وبالتالي الأهلي عايز يأمن موقفه ومطالب أنه يجيب صفقات، وفي العموم لو هتجيبلعيب مميز ناديه هيطالب الفلوس كاش".

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