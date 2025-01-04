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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مرأة ومنوعات

لماذا يجب التوقف عن تناول الطعام بعد المغرب؟

مخاطر تناول الطعام بعد المغرب
مخاطر تناول الطعام بعد المغرب
آية التيجي
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يعتبر التوقف عن تناول الطعام بعد المغرب مباشرة له فوائد صحية عديدة تتعلق بتحسين الهضم وتعزيز الصحة العامة. 

مخاطر تناول الطعام بعد المغرب

وهذه العادة مرتبطة بنمط الحياة الصحي وتساعد الجسم على العمل بشكل أفضل خلال الليل، وفقا لما نشر في موقع “ذا هيلثي" الطبي.

واتباع هذه العادات يساعد في تعزيز صحتك العامة ويمنح جسمك الفرصة للراحة والترميم خلال الليل، وإليك أهم الأسباب:

ـ تحسين جودة النوم:

تناول الطعام في وقت متأخر قد يؤدي إلى اضطراب النوم بسبب عسر الهضم أو حرقة المعدة. 

النوم على معدة ممتلئة يزيد من صعوبة الاسترخاء والنوم العميق.


ـ تقليل اضطرابات الجهاز الهضمي:

تناول الطعام بعد المغرب مباشرة، خاصة الأطعمة الثقيلة، قد يسبب الانتفاخ، والغازات، وعسر الهضم.

التوقف عن الأكل ليلاً يعطي الجهاز الهضمي فرصة للراحة.


ـ دعم عملية التمثيل الغذائي:

الجسم يبطئ عملية الأيض أثناء الليل. 

تناول الطعام في وقت متأخر يؤدي إلى تخزين السعرات الحرارية كدهون بدلاً من استخدامها للطاقة.

ـ الوقاية من زيادة الوزن:

تناول الطعام في وقت متأخر يزيد من احتمالية زيادة الوزن، خاصة إذا كان الطعام يحتوي على سعرات حرارية عالية أو سكريات.

مخاطر تناول الطعام بعد المغرب


ـ تقليل خطر الأمراض المزمنة:

تناول الطعام في وقت متأخر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب بسبب تأثيره على مستويات السكر والأنسولين في الدم.


ـ تحسين مستويات الطاقة:

إعطاء الجسم وقتًا كافيًا لهضم الطعام قبل النوم يعزز الشعور بالخفة والنشاط في الصباح.

نصائح لتناول الطعام في المساء:

ـ تناول العشاء مبكرًا: احرص على أن تكون وجبتك الأخيرة قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من النوم.


ـ اختيار أطعمة خفيفة: مثل الخضروات المشوية، الحساء، أو الزبادي قليل الدسم.


ـ تجنب السكريات والدهون: لأنها تزيد من الشعور بالثقل وتؤثر على جودة النوم.

المغرب الهضم الصحة العامة الطعام تناول الطعام

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