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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

بعد ظهور أول حالة في مصر.. 5 معلومات عن مرض فيكساس VEXAS

معلومات لا تعرفها عن مرض فيكساس
معلومات لا تعرفها عن مرض فيكساس
آية التيجي
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تم تشخيص أول حالة لمرض "فيكساس" (VEXAS)، في مصر  وهو متلازمة نادرة تنتمي لأمراض المناعة الذاتية.

معلومات لا تعرفها عن مرض فيكساس (VEXAS)

ومع اكتشاف أول حالة في مصر، يُنصح بزيادة الوعي بالمرض بين الأطباء والمجتمع لضمان التشخيص المبكر والعلاج المناسب، وفيما يلي خمس معلومات أساسية عن هذا المرض:

يعتبر مرض فيكساس هو اختصار لمتلازمة "Vacuoles, E1 enzyme, X-linked, Autoinflammatory, Somatic"، وهو مرض مناعي ذاتي نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي الأنسجة السليمة في الجسم، مما يؤدي إلى التهابات مزمنة تؤثر على عدة أعضاء حيوية.

أسباب الإصابة بمرض فيكساس 

وتحدث المتلازمة نتيجة طفرة في جين UBA1 الموجود على الكروموسوم X. هذه الطفرة تُكتسب في وقت لاحق من الحياة وليست وراثية، مما يعني أن المرضى لا ينقلون هذا المرض إلى أطفالهم.

أعراض الإصابة بمرض فيكساس :

حمى مستمرة

آلام مفصلية

التهاب في الأوعية الدموية

طفح جلدي

أعراض أخرى قد تتعلق بأعضاء مثل : الرئة أو الكلى

معلومات لا تعرفها عن مرض فيكساس


الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض فيكساس :

ويُلاحظ أن الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة فيكساس، خاصة في المراحل العمرية المتقدمة.

التشخيص والعلاج:

التشخيص: يتطلب التشخيص إجراء اختبارات جينية لتحديد الطفرة في جين UBA1، بالإضافة إلى تقييم الأعراض السريرية والفحوصات المخبرية.

العلاج: نظرًا لندرة المرض، لا يوجد بروتوكول علاجي محدد. يتم توجيه العلاج نحو تخفيف الأعراض والسيطرة على الالتهابات باستخدام أدوية مثبطة للمناعة ومضادات الالتهاب.

الجهاز المناعي VEXAS فيكساس مرض فيكساس أمراض المناعة الذاتية الكروموسوم X

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بعد ظهور أول حالة في مصر.. 5 معلومات عن مرض فيكساس VEXAS

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