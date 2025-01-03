قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر للطيران تحتفل مع المسافرين بالعام الجديد بتقديم وجبات فاخرة على الرحلات| شاهد
محمد صلاح يصدم الجميع بشأن مستقبله مع ليفربول
بكم عيار 21؟.. تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025
احترس.. طعام يدمر الجهاز الهضمي ويهدد البنكرياس والكبد
طب قصر العيني تعلن تشخيص أول إصابة في مصر بمرض VEXAS
لو مسافر.. تخفيضات 25% على رحلات الطيران بين مصر والإمارات
ظاهرة فلكية مدهشة.. القمر يقترن بكوكب الزهرة في سماء مصر الليلة
انطلاق معسكر تطوير حكام الدوري الممتاز .. صور
مفيش إجازة..بنوك تعمل في أيام العطلات الرسمية..اعرف السبب
شهب الرباعيات .. كرات النار تتساقط على مصر الليلة فهل تشكل خطرا؟
جو معتدل .. الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس غد السبت
شوبير يهاجم القلعة البيضاء| ماذا يحدث في الزمالك؟.. ونجم الفريق يطلب الرحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

طب قصر العيني تعلن تشخيص أول إصابة في مصر بمرض VEXAS

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي
×

حققت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة  برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إنجازا طبيا جديدا، لأول مرة فى مصر، حيث نجح فريق طبي متخصص بقسم الأمراض الصدرية بقيادة الدكتور يسرى عقل رئيس القسم فى تشخيص أول حالة مرضية نادرة لمرض VEXAS فى مصر، وهو مرض مناعى نادر يهاجم الجهاز المناعى ويؤدى إلى خلل فى إنتاج إنزيم حيوى، مما يؤدي إلى حدوث التهابات فى الدم ونخاع العظم والرئتين والمفاصل ويؤثر على عضلة القلب.

جاء إعلان هذا الإنجاز ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الصدرية، الذى نظمته الكلية، بمشاركة نخبة من أساتذة الطب وقيادات المنظومة الطبية والصحية، بينهم الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الصحية ومستشار وزير الصحة والسكان للشؤون المهنية والطبية، ووكلاء كلية الطب، والدكتور يسري عقل رئيس قسم الأمراض الصدرية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ريادة جامعة القاهرة ومستشفيات قصر العيني في تقديم الخدمات الصحية المختلفة لآلاف المرضي والمساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر، مشيدًا بالإنجاز الطبي الجديد الذي حققه قسم الأمراض الصدرية في تشخيص أول حالة لمرض "VEXAS"، وهو ما يعكس ريادة الكلية بفضل جهود علمائها وباحثيها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل علي توفير المناخ الملائم للبحث العلمي وتحرص باستمرار على تطوير البنية التحتية ذات الصلة بالمجال الطبي لتظل الجامعة كعهدنا بها في الصدارة، لافتًا إلي أن هذا الانجاز الجديد يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير البحث العلمي والخدمات الصحية المختلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إن البحث العلمي يُمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للدولة المصرية، وأن كلية طب قصر العيني تسعى لتسخير البحث العلمي في مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية التي تواجه الدولة، مشيرًا إلي إطلاق "مركز قصر العيني للابتكار" ليكون منصة لدعم الأبحاث المتطورة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لعلاج الأمراض، وإصدار الكلية مجلة علمية جديدة متخصصة في طب الكوارث والطوارئ بالتعاون مع Springer Nature وبنك المعرفة المصري.

وأضاف الدكتور حسام صلاح، أن هذا الإنجاز الذي حققه فريق قسم الأمراض الصدرية بالكلية في تشخيص أول حالة لمرض "VEXAS " يؤكد كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتقدمهم في مختلف مجالات البحث العلمي، مؤكدًا علي أن رؤية الكلية تجمع بين الريادة الطبية والبحث العلمي بهدف تحقيق طفرة نوعية في البحث العلمي، ومشيدًا بالدور المستمر الدكتور أشرف حاتم وجهوده في دعم المنظومة الصحية في مصر وخبراته التي ساهمت في تطوير القطاع الطبي.

وأعرب الدكتور أشرف حاتم عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، مشيدًا بالجهود الكبري التي يبذلها أطباء قصر العيني، وخص قسم الأمراض الصدرية بالذكر، واصفًا إياهم بـ"الجنود المجهولة" الذين يواجهون التحديات الصحية المعقدة بكل تفانٍ وإخلاص، مضيفًا أن أطباء قصر العيني دائمًا يمثلون النخبة في المجال الطبي، ليس فقط على مستوى مصر، بل على مستوى المنطقة العربية ككل، وأن قسم الأمراض الصدرية  الأمراض الصدرية أثبت مرارًا أنه أحد أعمدة الطب الأكاديمي والتطبيقي في مصر، وأن الإنجازات البحثية والطبية التي حققها تعكس مستوى غير مسبوق من الكفاءة المهنية.

الريادة الطبية والبحت العلمي في المجال الطبي.

وأشار الدكتور أشرف حاتم، إلى الجهود الكبيرة التي بذلها أطباء قصر العيني بالتعاون مع وزارة الصحة خلال جائحة كورونا، والتي أثبت خلالها أطباء قصر العيني تفانيهم وقدرتهم على مواجهة أصعب التحديات، ليس فقط من خلال تقديم الرعاية الطبية بل أيضًا من خلال تطوير بروتوكولات علاجية وبحثية كانت لها بصمة واضحة على المستوى الوطني والعالمي، وأن الكلية تهدف الجمع بين الريادة الطبية والبحت العلمي في المجال الطبي.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور يسري عقل رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب، إن تشخيص مرض نادر ومعقد مثل "VEXAS" يفتح الباب أمام المزيد من الأبحاث في هذا المجال، ويُعزز من مكانة الكلية كمرجع عالمي للأمراض الصدرية، مشيرًا إلي الجهود المستمرة لتطوير العيادات الخارجية بقصر العيني التي تُعد  الوحيدة في مصر التي تقدم عيادة متخصصة لعلاج تليفات الرئة، وهو تخصص نادر الوجود في العيادات حتى على المستوى العالمي.

وأضاف الدكتور يسري عقل، أن قصر العيني يمتلك وحدة متخصصة في تليف الرئة تختص بعلاج الحالات المستعصية التي لا تجد استجابة للعلاج في المستشفيات الأخرى، مشيرًأ إلى التوجه لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لتحسين كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأكد الدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الصحية ومستشار وزير الصحة والسكان للشؤون المهنية والطبية، على أهمية التعليم الطبي المستمر ودور البحث العلمي في تعزيز مكانة مصر الصحية عالميًا، وأهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث الدولية لتحقيق طفرة نوعية في فهم وعلاج الأمراض المزمنة والنادرة، مشيرًا إلى أن الأمراض الصدرية أصبحت من أكثر المجالات الطبية التي تتطلب استراتيجيات متقدمة، ليس فقط على مستوى العلاج، ولكن أيضًا على مستوى الوقاية والوعي المجتمعي، لافتًا إلي أن كلية طب قصر العيني، بمنهجها العلمي الرائد، تساهم في تطوير البروتوكولات الوطنية التي تعكس أحدث ما وصل إليه الطب عالميًا.

جامعة القاهرة طب قصر العيني كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة الجهاز المناعى VEXAS مجلس إدارة المستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارات مهمة.. توجيهات ضرورية لـ4 وزراء ومحافظ البنك المركزي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أسعار الذهب

كسر حاجز الـ 3200 .. أسعار الذهب اليوم الجمعة

حجز تذاكر القطارات

تذاكر مجانية.. مميزات يتمتع بها كبار السن على خطوط السكك الحديدية

زيزو

زيزو يتعرض لحادث سير أثناء توجهه لتدريبات الزمالك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة

حالة الطقس

تحذير من الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الطقس

تحذيرات عاجلة.. حالة الطقس من اليوم ولمدة 7 أيام قادمة | فيديو

ترشيحاتنا

جوارديولا

جوارديولا يفجر مفاجأة عن مستقبل دي بروين مع مانشستر سيتي

مصطفى محمد

فرمان من جروس.. مصطفى محمد مطلوب في الزمالك

صورة من اللقاء

فاركو يتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بالفوز على الترسانة 3-1

بالصور

بعد ظهور أول حالة في مصر.. 5 معلومات عن مرض فيكساس VEXAS

معلومات لا تعرفها عن مرض فيكساس
معلومات لا تعرفها عن مرض فيكساس
معلومات لا تعرفها عن مرض فيكساس

احترس.. طعام يدمر الجهاز الهضمي ويهدد البنكرياس والكبد

أطعمة تهدد صحة الجهاز الهضمي والبنكرياس والكبد
أطعمة تهدد صحة الجهاز الهضمي والبنكرياس والكبد
أطعمة تهدد صحة الجهاز الهضمي والبنكرياس والكبد

10 طرق تخلصك من نزلات البرد نهائيا .. إتبعها

طرق فعالة للتخلص من نزلات البرد
طرق فعالة للتخلص من نزلات البرد
طرق فعالة للتخلص من نزلات البرد

الحقينا.. رد صادم من جمال شعبان على توصل إحدى الطالبات لعلاج شافٍ لمرض السرطان

رد الدكتور جمال شعبان على مزاعم الطالبة التي توصلت لعلاج نهائي لمرض السرطان
رد الدكتور جمال شعبان على مزاعم الطالبة التي توصلت لعلاج نهائي لمرض السرطان
رد الدكتور جمال شعبان على مزاعم الطالبة التي توصلت لعلاج نهائي لمرض السرطان

فيديو

اللاعب أحمد عبد القادر

كولر سبب رحيلي من الأهلي.. أحمد عبد القادر يحسم الجدل بشأن مفاوضات الزمالك

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

ياسمين فتح الله

تعليمات مهمة .. أشياء ممنوع اصطحابها في لجان امتحانات نصف العام

ياسمين فتح الله

آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد