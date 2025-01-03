احترس إن كنت منهم.. هؤلاء ممنوعين من شرب الشاي باللبن

هناك بعض الفئات ممنوعة من شرب الشاي باللبن أو يُنصح بتقليل تناوله حتى لا يصيبهم بمشاكل صحية خطيرة.

أشخاص ممنوعين من شرب الشاي باللبن

ويُفضل استشارة الطبيب إذا كنت ضمن إحدى هذه الفئات قبل تناول الشاي باللبن بانتظام، وفقا لما نشر في موقع “ذا هيلثي".

ويمكن استبدال الحليب التقليدي بحليب نباتي (مثل : حليب اللوز أو جوز الهند) في بعض الحالات، ومن أبرز الأشخاص الممنوعين من شرب الشاي باللبن، ما يلي :

ـ مرضى الأنيميا (نقص الحديد):

شرب الشاي باللبن يمكن أن يقلل من امتصاص الحديد في الجسم، بسبب احتواء الشاي على التانينات التي تعيق امتصاص الحديد، مما قد يزيد من تفاقم الأنيميا.

ـ مرضى هشاشة العظام:

الكافيين الموجود في الشاي قد يقلل من امتصاص الكالسيوم في الجسم، مما قد يؤثر سلباً على صحة العظام، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في كثافة العظام.

ـ الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى:

يحتوي الشاي على نسبة عالية من الأوكسالات، والتي يمكن أن تتحد مع الكالسيوم الموجود في الحليب لتشكيل حصوات الكلى.

أشخاص ممنوعين من تناول الشاي باللبن

ـ مرضى القولون العصبي:

قد يؤدي الجمع بين الشاي والحليب إلى زيادة التهيج في الجهاز الهضمي، مما يسبب الانتفاخ أو الإسهال لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

ـ مرضى حساسية اللاكتوز:

الأشخاص الذين لديهم حساسية من اللاكتوز الموجود في الحليب قد يعانون من أعراض مثل الغازات أو آلام البطن عند شرب الشاي بالحليب.

ـ الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم:

الكافيين في الشاي قد يؤثر على جودة النوم، خاصة عند تناوله في المساء، مما يسبب الأرق أو اضطرابات النوم.

ـ مرضى السكري:

إذا أضيف السكر للشاي بالحليب، فقد يرفع ذلك مستويات السكر في الدم بشكل كبير، مما يشكل خطراً على مرضى السكري.

ـ الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في المعدة:

الجمع بين الشاي واللين يمكن أن يسبب حموضة أو عسر هضم لدى البعض، مما يزيد من اضطرابات المعدة.