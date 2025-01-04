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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت 4 -1-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي
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ينشر صدي البلد سعر الدولار وفق آخر تحديث في البنوك الرئيسية، والبنك المركزي المصري، وأظهر أقل سعر دولار أمام الجنيه، استقرارا لليوم الثالث على التوالى داخل السوق الرسمية، مسجلا 50.7 جنيه للشراء و 50.8 جنيه للبيع. 

ووصل أدني سعر دولار مقابل الجنيه نحو  داخل بنكي المصري لتنمية الصادرات و HSBC، وذلك في بدايةتعامل اليوم السبت الموافق 4-1-2024.

استقرار الدولار

يستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات ايام الأسبوع والمحددة  بالتزامن مع تعطل العمل داخل الجهاز المصرفي.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه من المقرر استئناف العمل داخل البنوك اعتبارا من غدا الأحد وهو بمثابة اليوم الأول لبداية السنة المالية في الجهاز المصرفي.

سعر البنك المركزي

وكشف أخر تداول لسعر الدولار أمام الجنيه منذ الخميس الماضي داخل البنك المركزي المصري مسجلا نحو  50.72 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع .

أدني سعر 

وسجل ثاني أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 50.71 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

سعر متوسط

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو  50.72 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، التعمير والاسكان، فيصل الإسلامي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.73جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع " نكست، سايب"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.74 جنيه للشراء و 50.84 جنيه للبيع في بنك البركة الإسلامي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول".

أعلى سعر

وسجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني".

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.8 جنيه للشراء و 50.88جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، المصري الخليجي، مصر أبوظبي الاسلامي".

عمل البنوك في العطلات الرسمية

تستهدف البنوك المصرية سواء الحكومية والخاصة لتعزيز عملها لتقديم الخدمات البنكية للجمهور خصوصا الأفراد، ضمن تكليفات البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي.

من بين الخدمات التي تستهدفها البنوك؛ استمرار وتيرة العمل علي مدار أيام الأسبوع ودون التقييد بفترات العطلات الرسمية خصوصا أيام الراحة الأسبوعية بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.

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الانتشار في المراكز التجارية

وجه أحد بنوك القطاع الخاص التي تقدم خدماتها المصرفية بنظام التمويل والتعاملات الاسلامية؛ بفتح فروعا جديدة في المناطق الحيوية وخصوصا المولات التجارية ومراكز الأعمال لدعم أكبر شريحة من العملاء الأفراد.

يقدم البنك من خلال افتتاحه فرعه الـ 72 بأحد المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر حيث يستمر عمله خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ودون التقييد بمواعيد العطلات الرسمية للبنوك في مصر.

تأتي تلك التحركات لتعزيز الخدمات البنكية القائمة علي التكنولوجية والخدمات الرقمية بحيث تغطي كافة المحافظات والفروع علي مستوى البنك ووفقا لتعليمات الجهاز المصرفي المصرفي.

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