علاء الغطريفي: الفضاء الإلكتروني مساحة للتناقش وأحيانا يكون مضلل ومروج للشائعات

تحدث الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، عن دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان، موضحا أنه عندنا يملئ الفراغ إعلام معادي أو غير مهني أو مستهدف الدولة الوطنية هذه مسألة مزعجة جدا.

وقال علاء الغطريفي، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تخطيط المجتمع المدني للقيام بدوره يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية، ونحتاج إتاحة مساحات جيدة من أجل مساعدة القومي لحقوق الإنسان في مجابهة الفكر المغلوط والتقارير الخاطئة.

وأضاف: "الفضاء الإلكتروني الآن أصبح مساحة للتناقش، لكنه أحيانا يكون مضلل ومروج للشائعات، ما يستدعي وجود مساحات إعلامية واسعة وحريات كبيرة للصحافة، مشددا على أن دور هيئات الصحافة والإعلام الوطنية تستطيع تقديم إعلاما جيدة وقوة ناعمة.