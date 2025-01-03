قرار من النيابة في حريق صالة جيم بالوراق دون خسائر في الأرواح

قررت النيابة العامة سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة اندلاع حريق داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" بالوراق دون إصابات او خسائر في الارواح.

حريق صالة جيم بالوراق

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" بالوراق دون إصابات او خسائر في الارواح.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة من جيم بكورنيش النيل بمنطقة الوراق.

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء مدعمة بسيارات اسعاف وتبين بالفحص اشتعال النيران بصالة جيم بالطابق الثاني ببرج مكون من 10 طوابق وحاصر رجال الإطفاء مصدر الحريق دون خسائر في الأرواح.