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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

صفوت غطاس أنقذنا.. عادل الأعصر يكشف سرا جديدا عن اختفاء جعفر المصري

المخرج الكبير عادل الأعصر
المخرج الكبير عادل الأعصر
عبد الخالق صلاح
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قال المخرج  عادل الأعصر، أن فيلم اختفاء جعفر المصري، تم تصويره في بحيرة قارون، مضيفاً أن اختفاء جعفر المصري فيلم فلسفي، ومن أحب الأعمال لقلبي.

وتابع الأعصر، أن الفنانة رغدة مثلت دورها باقتدار في فيلم اختفاء جعفر المصري، وكأنها نشأت في بحيرة صيادين مؤكدا أنه استفاد من نور الشريف في طريقة قراءته للسيناريو لأنه كان دقيقا للغاية.

وحكى الأعصر موقفاً للمنتج الكبير صفوت غطاس، أثناء تصوير فيلم اختفاء جعفر المصري، حيث دمرت الرياح ديكور العمل بالكامل وكان الأعصر يريد ترميمه إلا أن غطاس قرر بنائه بالكامل، مشيراً إلى أن المنتج صفوت غطاس له رؤية فنية مهمة ومخرج مختلف.

وأشار الأعصر خلال اللقاء إلى أن الفنان محمود ياسين كان طيبا للغاية، قائلا: كنت أستمتع بنبرات صوته، وينطبق عليه مقولة السهل الممتنع، مؤكدا أنه أخرج فيلم فضيحة العمر لشيريهان وكمال الشناوي وهشام سليم.

وقال الأعصر أنه عشق السينما في مرحلة الإعدادية مؤكدا أنه عمل مع صلاح أبوسيف وحسن الإمام كمخرج تحت التمرين، وأن فيلم "صفقة مع امرأة"، كان أول أفلامه في عالم الإخراج وقام بإنتاجه، ليضع نفسه خارج حسابات السوق.

وأشار الأعصر  إلى أنه أخرج فيلم علاقات مشبوهة بطولة عادل أدهم، والتقاه عددا من المرات ليعرض عليه الفيلم، وقال له أدهم: " كنت عايز ادوب التلج بينا".

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة، في الثامنة مساء يوم الجمعة، على شاشة تلفزيون الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

نور الشريف محمود ياسين عادل الأعصر فيلم فلسفي

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