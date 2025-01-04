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للقادم من المريوطية للجيزة.. تعرف على الطرق البديلة لدخول شارع الهرم
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حوادث

للقادم من المريوطية للجيزة.. تعرف على الطرق البديلة لدخول شارع الهرم

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
مصطفى الرماح
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قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق شارع الهرم بالجيزة .

مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأهرام للقادم من المريوطية إتجاه ميدان الجيزة إعتباراً من الساعة 11,55 مساءً يوم الخميس الموافق 2/1/2024م وحتى إنتهاء فترة الأعمال.


 

تحويلات مرورية بشارع الهرم

-حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب فى إستكمال السير إتجاه ميدان وكوبرى الجيزة المعدنى سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى شارع ترعة الزمر حتى ميدان الحسينية ثم الدخول يساراً من ميدان الحسينية إتجاه الصعود لأعلى كوبرى العمرانية إتجاه المنزل المؤدى إلى شارع ربيع الجيزى ثم الدوران والعودة مرة أخرى إتجاه ميدان الجيزة وإستكمال السير بشارع ربيع الجيزى وصولاً إلى كوبرى الجيزة المعدنى.


-حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب بالسير إتجاه شارع الملك فيصل أو كوبرى الملك فيصل سيتم الدوران والعودة مرة أخرى إلى شارع الأهرام من فتحة الدوران الكائنة أمام مديرية الجيزة الزراعية والسير حتى شارع أحمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة والدخول يميناً بشارع أحمد كامل وصولاً إلى شارع الملك فيصل.


-حركة المركبات القادمة من شارع ترعة الزمر وترغب فى إستكمال السير إتجاه ميدان الجيزة وكوبرى الجيزة المعدنى سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى شارع الأهرام إتجاه المريوطية عن طريق فتحة دوران مستحدثة أسفل محور الفريق كمال عامر وإستكمال السير بشارع الأهرام حتى شارع أحمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة ثم الدخول يميناً وصولاً إلى شارع الملك فيصل.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .

الجيزة شارع الهرم المريوطية الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية

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