‏بشرى سارة للموظفين.. إجازتان رسميتان خلال يناير 2025

يشهد شهر يناير 2025 احتفال المصريين بمناسبتين وطنيتين هامتين، حيث تُعد هاتان المناسبتان إجازتين رسميتين لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

عيد الميلاد المجيد: أول اجازات العام الجديد

تنطلق الإجازات الرسمية لعام 2025 باحتفال المصريين بعيد الميلاد المجيد، والذي يحل يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025. وتُعتبر هذه المناسبة واحدة من أهم الأعياد الدينية التي يحتفل بها الأقباط في مصر، حيث تُقام الصلوات والقداسات في الكنائس وسط أجواء من البهجة والفرح.

ويعد هذا اليوم إجازة رسمية لجميع المواطنين، ما يمنح فرصة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية التي تعكس قيم التآخي والمحبة بين أبناء الوطن. ويُعرف عيد الميلاد المجيد بأجوائه الاحتفالية، التي تتضمن تزيين الكنائس والمنازل، وتقديم التهاني بين الأصدقاء والعائلات.

عيد الشرطة: تخليد للبطولات الوطنية

أما الإجازة الرسمية الثانية في يناير، فتوافق يوم السبت 25 يناير 2025، حيث يحتفل المصريون بـ"عيد الشرطة". يُخصص هذا اليوم لتكريم دور رجال الشرطة في حماية الوطن واستقراره، ويُعد مناسبة وطنية لتخليد ذكرى معركة الإسماعيلية التي وقعت في عام 1952.

شهدت تلك المعركة بطولات كبيرة من جانب رجال الشرطة المصريين، الذين تصدوا بشجاعة للقوات البريطانية، ما جعلها رمزًا للتضحية والفداء الوطني. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا اليوم مناسبة وطنية تُستغل للتعبير عن تقدير الشعب المصري لتضحيات رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والسلام.

ويصادف عيد الشرطة أيضًا ذكرى ثورة 25 يناير 2011، التي جاءت مطالبة بالإصلاح والعدالة الاجتماعية، ما يجعل هذا اليوم مزدوج المعاني، إذ يُمثل الاحتفال به فرصة لاستذكار المحطات التاريخية الهامة التي مرت بها البلاد.

أهمية الإجازات الرسمية

تعكس الإجازات الرسمية في يناير 2025 تنوع المناسبات التي تحتفل بها مصر، حيث تجمع بين الطابع الديني والاجتماعي في عيد الميلاد المجيد، والطابع الوطني في عيد الشرطة. وتُشكل هذه الإجازات فرصة للعائلات للتجمع والاستمتاع بأوقاتهم، إلى جانب ترسيخ قيم الوحدة الوطنية وتعزيز الارتباط بالتاريخ والتراث.

ويُذكر أن الحكومة المصرية تحرص دائمًا على الإعلان عن الإجازات الرسمية بوقت كافٍ، لتيسير خطط المواطنين وتنظيم أنشطتهم، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، بما يُعزز من روح الاحتفال والتقدير للقيم الوطنية والدينية التي تُمثلها هذه المناسبات.