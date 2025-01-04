أسطورة .. منة شلبي برفقة نبيلة عبيد وتوجه لها رسالة

نشرت الفنانة منة شلبي عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي “ إنستجرام ” صورة تجمعها بالفنانة القديرة نبيلة عبيد .

وعلقت الفنانة منة شلبي ، على الصورة قائلة : أسطورة أحبها وأعشقها .

وكانت آخر اعمال الفنانة منة شلبي هو فيلم “ الهوي سلطان ” ، والذي يعرض حاليًا فى السينمات المصرية .

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

الفيلم من بطولة منة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي، وسوسن بدر، وخالد كمال، ونورين أبو سعدة، وعماد رشاد، وفدوى عابد.

تولى إخراج العمل هبة يسري، التي سبق وأن قدمت مسلسل “سابع جار” من بطولة دلال عبد العزيز وشيرين.