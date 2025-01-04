تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 4-1-2025

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 4-1-2025، وفقا لسوق العبور.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: من 3.5 إلى 5.5 جنيه.
سعر كيلو البطاطس: من 4.5 إلى 11.5 جنيه.
سعر الثوم: 85 جنيهًا.
سعر البصل: 15 جنيهًا.
سعر كيلو البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا.
سعر كيلو الملوخية: من 6 إلى 10 جنيهات.
سعر كيلو الكوسة: 17 جنيهًا.
سعر كيلو الفاصوليا من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات.
سعر الخيار من 14 إلى 18 جنيهًا.
سعر الفلفل الألوان 40 جنيهًا.
سعر البطاطا: 10 جنيهات.
اسعار الفاكهة
سعر البرتقال البلدي: 11.5 جنيه.
سعر البرتقال السكري: 11.5 جنيه.
سعر اليوسفي: 16 جنيهًا.
سعر الكانتلوب: من 9 إلى 17 جنيهًا.
سعر البلح السيوي: 75 جنيهًا.
سعر الرمان: من 20 إلى 35 جنيهًا.
سعر الجوافة: 25 جنيهًا.
سعر الفراولة: 27 جنيهًا.
سعر المانجو العويس: 45 جنيهًا.