تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 4-1-2025

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 4-1-2025، وفقا لسوق العبور.

‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

‎سعر كيلو الطماطم: من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

‎سعر كيلو البطاطس: من 4.5 إلى 11.5 جنيه.

‎سعر الثوم: 85 جنيهًا.

‎سعر البصل: 15 جنيهًا.

‎سعر كيلو البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا.

‎سعر كيلو الملوخية: من 6 إلى 10 جنيهات.

‎سعر كيلو الكوسة: 17 جنيهًا.

‎سعر كيلو الفاصوليا من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات.

‎سعر الخيار من 14 إلى 18 جنيهًا.

‎سعر الفلفل الألوان 40 جنيهًا.

‎سعر البطاطا: 10 جنيهات.









‎اسعار الفاكهة

‎سعر البرتقال البلدي: 11.5 جنيه.

‎سعر البرتقال السكري: 11.5 جنيه.

‎سعر اليوسفي: 16 جنيهًا.

‎سعر الكانتلوب: من 9 إلى 17 جنيهًا.

‎سعر البلح السيوي: 75 جنيهًا.

‎سعر الرمان: من 20 إلى 35 جنيهًا.

‎سعر الجوافة: 25 جنيهًا.

‎سعر الفراولة: 27 جنيهًا.

‎سعر المانجو العويس: 45 جنيهًا.