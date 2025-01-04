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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

تحرير 936 مخالفة ملصق إلكترونى خلال يوم واحد

الملصق الالكترونى
الملصق الالكترونى
مصطفى الرماح
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نظم رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملة لرصد مخالفات تركيب الملصق الإلكتروني، وأسفرت عن سحب 936 رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

الملصق الإلكترونى

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وقامت الأجهزة المعنية برفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 470 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

وزارة الداخلية فحص المركبات الإدارة العامة للمرور الملصق الإلكتروني

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