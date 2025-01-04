اليهود في تاريخ الحضارات الأولى.. كتاب جوستاف لوبون عن دار «أم الدنيا»

صدر حديثا عن دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع، كتاب "اليهود في تاريخ الحضارات الأولى" للمؤلف جوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ56.

الكتاب صدر للمرة الأولى باللغة الفرنسية عام 1889، وصدرت ترجمته الأولى عام 1945، ويقع في 80 صفحة من القطع المتوسط.

يضم الكتاب أربعة فصول بعد مقدمة المترجم، أولها البيئة والعرق والتاريخ، والثاني عن نظم العبريين وطبائعهم عاداتهم، والثالث حول دين بني إسرائيل، والرابع عن الآداب العبرية.

وآثرت دار أم الدنيا للدراسات أن تحتفي هذا العام بالمترجم الفلسطيني عادل زعيتر بنشر هذا العمل المهم، وفيه يؤكد أن تأثير اليهود في تاريخ الحضارة "صفر"، وأنهم لم يستحقوا بأي وجه أن يعدوا من الأمم المتمدنة، بل إنهم ظلوا حتى في عهد ملوكهم بدويين أفاقين مفاجئين مغيرين سفاكين مولعين بقطاعهم مندفعين في الخصام الوحشي.

وتاريخ اليهود في الحضارات الإنسانية لا ينبئ بشيء حقيقي، وحتى أن فلسطين السليبة لم تكن أبدا أرضا لهم، إذ كانت البادية هي وطنهم الحقيقي، مز يفند وينفي كل الأكاذيب التي على أساسها قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكتاب جوستاف لوبون هو دليل تفنيدي غير عادي لشعب سعى إلى وجود قائم على الأكاذيب، بداية من الهيكل المزعوم والقائم في أساسه على ثقافات وطرز ليس لهم فيها أي إسهام حقيقي.