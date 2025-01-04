قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهزات مستمرة.. خبير يكشف عن تعرض إثيوبيا لأقوى زلزال منذ 10 سنوات
يصيب الرجال فقط.. روشتة برلمانية لتفادي الإصابة بمتلازمة فيكساس
خبير تكنولوجي يتحدث عن الذكاء الاصطناعي في 2025.. ماذا سيحدث؟
الزمالك بالزي الأسود في مواجهة المصري بالكونفدرالية
وزير الصحة يوجه بسرعة إنجاز تطوير المنشآت التابعة للمستشفيات التعليمية
كولر يدرس منح الفرصة لـ مصطفي شوبير بمباراة الأهلي وسموحة
خيام وبطاطين ومواد غذائية وأدوية.. محتويات طائرة المساعدات المصرية إلى سوريا
تعليمات مشددة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية
منخفض جوي يقترب من هذه المناطق.. والأرصاد تكشف تأثيره
إخلاء وغلق.. التضامن تقرر إحالة واقعة تعرض سيدة بدار مسنين للتحرش للنيابة
الطبقة الوسطى الرابح الأكبر.. تخفيض وتقسيط الضرائب على الدخل فى جنيف
للتهنئة بأعياد الميلاد.. شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي في ضيافة البابا تواضروس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

اليهود في تاريخ الحضارات الأولى.. كتاب جوستاف لوبون عن دار «أم الدنيا»

كتاب اليهود في تاريخ الحضارات الأولى
كتاب اليهود في تاريخ الحضارات الأولى
رنا أشرف
×

صدر حديثا عن دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع، كتاب "اليهود في تاريخ الحضارات الأولى" للمؤلف جوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ56.

الكتاب صدر للمرة الأولى باللغة الفرنسية عام 1889، وصدرت ترجمته الأولى عام 1945، ويقع في 80 صفحة من القطع المتوسط.

يضم الكتاب أربعة فصول بعد مقدمة المترجم، أولها البيئة والعرق والتاريخ، والثاني عن نظم العبريين وطبائعهم عاداتهم، والثالث حول دين بني إسرائيل، والرابع عن الآداب العبرية.

وآثرت دار أم الدنيا للدراسات أن تحتفي هذا العام بالمترجم الفلسطيني عادل زعيتر بنشر هذا العمل المهم، وفيه يؤكد أن تأثير اليهود في تاريخ الحضارة "صفر"، وأنهم لم يستحقوا بأي وجه أن يعدوا من الأمم المتمدنة، بل إنهم ظلوا حتى في عهد ملوكهم بدويين أفاقين مفاجئين مغيرين سفاكين مولعين بقطاعهم مندفعين في الخصام الوحشي.

وتاريخ اليهود في الحضارات الإنسانية لا ينبئ بشيء حقيقي، وحتى أن فلسطين السليبة لم تكن أبدا أرضا لهم، إذ كانت البادية هي وطنهم الحقيقي، مز يفند وينفي كل الأكاذيب التي على أساسها قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكتاب جوستاف لوبون هو دليل تفنيدي غير عادي لشعب سعى إلى وجود قائم على الأكاذيب، بداية من الهيكل المزعوم والقائم في أساسه على ثقافات وطرز ليس لهم فيها أي إسهام حقيقي.

كتاب معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب اليهود في تاريخ الحضارات الأولى جوستاف لوبون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنوك

أعلى أسعار فائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية خلال 2025

عمرو اديب

الراجل يغلط تبيعوه.. عمرو أديب يفتح النار على جمهور الأهلي | ماذا قال؟

أسعار الذهب

الجرام بـ 3222 جنيها.. انخفاض أسعار الذهب | رقم غير متوقع لعيار 21

سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ يشن هجوما ناريا على الأهلي وكولر.. ماذا قال؟

سعر الدولار

رسميا الآن بعد التراجع.. سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 4-1-2025

السولية

لازم يمشي| عمرو السولية بمرمى النيران.. ماذا فعل أمام شباب بلوزداد؟

لطفي لبيب

بعد دعوة رئيس وزراء العراق.. لطفي لبيب يعلن إعتزال الفن بشكل نهائي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

10 تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة

ترشيحاتنا

فورد موستنج

فورد موستانج تسجل أسوأ مبيعات في تاريخها هذا العام

هاتف Red Magic 10 Pro+

وحش الألعاب يتصدّر القائمة.. أفضل 10 هواتف من حيث الأداء حسب AnTuTu

هاتف iQOO Z9 Turbo Endurance Edition

بمعالج متطور وكاميرا ممتازة.. فيفو تكشف مواصفات هاتف iQOO الجديد

بالصور

«صدى البلد» يرصد مراحل التطوير في منطقة القلعة| صور

التطوير في منطقة القلعة
التطوير في منطقة القلعة
التطوير في منطقة القلعة

فستان مجسم.. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

جلسة تصوير رومانسية لـ سارة درزاوي في حفل زفافها.. شاهد

حفل زفاف سارة درزاوى
حفل زفاف سارة درزاوى
حفل زفاف سارة درزاوى

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع امتحانات النقل الثانوي بإدارة منيا القمح

رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية
رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية
رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية

فيديو

حكاية مسابقة أحمد العوضي

400 ألف جنيه جوائز مسابقات أحمد العوضي| ما القصة؟

مي فاروق والعمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي يحتفلان بزفاف أسطوري على ضفاف النيل

نانسي عجرم

نانسي عجرم تقفز من على المسرح وتتفاجأ بهذا الموقف

محمود عبد الغفار

أعتبرونا خيل حكومة.. محمود عبد الغفار: مفيش أعمال بتعرض عليا l فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد