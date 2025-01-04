خبير تكنولوجي يتحدث عن الذكاء الاصطناعي في 2025.. ماذا سيحدث؟

تحدث محمد عسكر، خبير تكنولوجي عن مميزات وسلبيات الشات الإفتراضي في الذكاء الاصطناعي.



وقال" عسكر" خلال حواره مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع علي فضائية صدى البلد، إن عام 2025 سيشهد ازدهار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي نستخدمها في التطبيقات التكنولوجية.

وأضاف محمد عسكر، أن الفترة المقبلة سوف تشهد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات التكنولوجية في حياتنا.



وتابع الخبير التكنولوجي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي بدأت تتطور بصورة كبيرة، لافتاً إلى أن هذه التطبيقات قادرة على تذكر ما يقوم الشخص بمشاركته على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واستكمل أن تطبيقات "شات جي بي" يعتمد على كميات ضخمة من البيانات يتم تجميعها، مشيراً إلى أن هذه التطبيقات ما كان لها لتظهر في حياتنا لولا قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على تجميع أعداد كبيرة من المستخدمين.