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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

بعد توقعات الحكومة بانخفاضها.. موقف التضخم وأسعار الفائدة في 2025

أسعار الفائدة 2025
أسعار الفائدة 2025
أميرة خلف
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مع بداية العام الجديد يترقب ملايين المستثمرين كل ما يتعلق بأسعار الفائدة، لاسيما بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة نهاية العام الجاري 2025 .

و أفادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن البنك المركزى يستخدم أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، والذي يأتي انعكاسا لتحديات إقليمية وعالمية محيطة بالدولة المصرية .

و أوضحت " الكسان" خلال تصريح خاص " لصدى البلد " إلى أنه من المقرر أن يجتمع اللنك المركزي المنوط بمحاربة التضخم وتخفيضه، لافتة إلى أنه حال انخفاض أسعار الفائدة فإن هذا من شأنه أن يبشر بمسار نزولي للتضخم مما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات .


و أكدت أن توجهات الحكومة نحو عقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال والإعلان عن طرح 4 شركات جديدة، مؤشر جيد على أن الاقتصاد المصري يتجه نحو المسار الصحيح.


كما لفتت عضو البرلمان الى أن الدولة حريصة على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيعها بالرغم من وجود تحديات.


تجدر الإشارة الى أن أكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن القطاع المصرفي هو داعم للقطاع الخاص والصناعة عبر المبادرات المختلفة، موضحًا أهمية تفعيل توصيات اللجان المتخصصة في الصناعة، بما يسهم في دعم المستثمر المحلى.

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