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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

نائب: توافر المواد البترولية يُسهم في دعم المشروعات القومية وجذب الاستثمارات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان
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أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية دائمًا تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، تؤكد الحرص على ضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية.

وأشاد الجبلاوي، في تصريحاته اليوم، بالجهود التي تبذلها الحكومة في قطاعي البترول والكهرباء، واصفًا إياها بالجهود الواضحة والمهمة، التي تهدف إلى تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، وهو ما يوليه الرئيس السيسي اهتمامًا بالغًا خلال اجتماعاته مع الحكومة.

وأضاف الجبلاوي أن توافر المواد البترولية يُسهم في دعم المشروعات القومية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام بملف الاستثمار، والعمل على جذب المستثمرين، ودعم الشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة.

وأكد أن الحكومة لديها العديد من الخطط الجادة والخطوات الفعّالة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، مما يُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.

السيسي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي النواب النائب محمد الجبلاوي

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