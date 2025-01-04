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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

أذكار المساء .. حصن المسلم وأمانه اليومي

أذكار المساء حصن المسلم
أذكار المساء حصن المسلم
عبد الرحمن محمد
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أذكار المساء عبادة عظيمة أمرنا الله – سبحانه وتعالى – بالمداومة عليها، لما لها من فضائل كثيرة تنعكس إيجابًا على حياة المسلم،فهي تحفظه من وساوس الشيطان، وتزيل الهموم والغموم عن قلبه، وتمنحه الراحة والسكينة.

 يقول الله تعالى في كتابه العزيز: «فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون» (البقرة: 152). ومن بين الأذكار التي وردت في السنة النبوية والتي ينبغي للمسلم الحرص عليها:

أذكار المساء اليومية

1. أمسينا وأمسى الملك لله:
«أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر».


2. دعاء سيد الاستغفار:
«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».


3. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء:
«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم»، وتُقال ثلاث مرات.


4. اللهم إني أمسيت أشهدك:
«اللهم إني أمسيت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك».


5. اللهم إني أسألك العفو والعافية:
«اللهم إني أسألك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي».


6. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن:
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال».


7. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث:
«يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين».

أذكار المساء من القرآن الكريم

1. سورة الإخلاص والمعوذتين:
«قل هو الله أحد»، «قل أعوذ برب الفلق»، و«قل أعوذ برب الناس» ثلاث مرات.


2. آية الكرسي:
«الله لا إله إلا هو الحي القيوم...» (البقرة: 255).

أدعية المساء المستحبة

1. «اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك... أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي».


2. «اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك».


3. «اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، كن لي جارًا من خلقك كلهم جميعًا».

أفضل وقت لقراءة أذكار المساء

وقت أذكار المساء يبدأ من زوال الشمس إلى نصف الليل الأول، وأفضل وقت لها بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس.

الالتزام بهذه الأذكار والدعوات يضمن للمسلم الطمأنينة، ويعزز اتصاله بالله، مما يجعله محصنًا من كل شر.

أذكار المساء دعاء سيد الاستغفار أفضل وقت لقراءة أذكار المساء أذكار المساء من القرآن أذكار المساء اليومية

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