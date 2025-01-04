أيمن محسب: انتهاكات حقوق الإنسان في غزة تحدث في ظل صمت المجتمع الدولي

أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هناك حالة من الاستياء في الدول العربية بسبب ما يحدث من أزمات، إلا أن الموقف المصري يظل مشرفًا، حيث تمد مصر يد العون لكل الأشقاء وتقدم المساعدات، إضافة إلى احتوائها لملايين اللاجئين في ظل الظروف الراهنة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج “اليوم” على قناة “دي إم سي”، أشاد محسب بدور وزارة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن مواقفها دائمًا ما تكون منسجمة مع سياسات الدولة المصرية.

وأضاف أن مصر ومندوبها لدى الأمم المتحدة يعبرون عن مشاعر الشعب المصري تجاه الأزمات التي يعاني منها الأشقاء في غزة وسوريا، معتبرًا أن تصريحات المندوب المصري في الأمم المتحدة تعكس بشكل دقيق آلام المواطنين المصريين.

وتطرق محسب إلى الوضع في غزة، مؤكدًا أن انتهاكات حقوق الإنسان هناك تحدث أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، الذي لا يزال في صمت مستمر، مشيدًا بموقف مصر الذي يعبر عن موقف المصريين تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية والسورية.