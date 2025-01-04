إلى الخليج.. نجم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق

قال الإعلامي عمرو الدردير، إن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عرضًا من أحد الدوريات الخليجية، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "محمد الشناوي" يطلب الرحيل من الاهلى في يناير الي أحد الفرق الخليجية"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.