خبير استراتيجي: مصر تقدم يد العون لسوريا في أوقات الأزمات الإنسانية

صرّح اللواء أركان حرب وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن تقديم مصر للمساعدات الإغاثية إلى سوريا يأتي تجسيدًا لالتزامها التاريخي والإنساني في دعم الدول العربية الشقيقة خلال الأزمات والمحن.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، أوضح اللواء ربيع أن المساعدات المصرية تُقدَّم من منطلق الواجب الوطني وليس كمنحة، مؤكدًا أن هذا الدور يهدف إلى تعزيز استقرار سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وأشار اللواء إلى أن مصر تدعم عملية انتقال سياسي شامل في سوريا، يُسهم في إعادة البناء بمشاركة كل أطياف المجتمع السوري، مع استمرار دورها الفاعل في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأضاف أن مصر تُعامل الأشقاء السوريين المقيمين على أراضيها معاملة المواطنين المصريين، ما يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين المصري والسوري، في ظل رؤية مصرية شاملة تهدف إلى تعزيز التضامن العربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.