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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

لطلاب الثانوية العامة.. كليات جديدة تواكب سوق العمل مباشرة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
حسام الفقي
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مع تزايد الطلب على العمالة المؤهلة في الأسواق المصرية، أصبح من الضروري أن توفر الجامعات تعليمًا عالي الجودة يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، أن الجامعات المصرية لديها بعض الكليات متقدمة في التصنفيات العالمية والتي تؤهل فرص عمل حقيقة.

وأضاف الخبير التربوي، أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة تتميز بتقديم برامج دراسية في مجالات الهندسة المختلفة، وتشتهر بتوفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة.

وأضاف مجدي حمزة لـ صدي البلد، أن كلية الأعمال والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات هي كليات المستقبل وتتميز بتوفير برامج دراسية في مجال الأعمال والإدارة، وتعمل على تطوير مهارات الطلاب في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والتسويق، وتوفر فرص التدريب والتوظيف للطلاب في المجالات الإدارية المختلفة.

وتتميز هذه الكليات بتوفير برامج دراسية عالية الجودة والتي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المصرية، كما تعمل معظمها على توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب في المجالات المختلفة.

كلية الحقوق بجامعة عين شمس تتميز بتوفير برامج دراسية في مجال القانون بالشراكة مع جامعات اجنبية عالمية، وتعمل على تطوير مهارات الطلاب في البحث القانوني والمناقشة والتحليل، وتوفر فرص التدريب والتوظيف للطلاب في المجالات القانونية المختلفة.

يقول الخبير التربوي، إن كليات الطب في مصر متقدمة للغاية وتتميز بتوفير برامج دراسية في مجال الطب، وتعمل على تدريب الطلاب على المهارات الطبية اللازمة للعمل في المجال الطبي، وتوفر فرص التدريب والتوظيف للطلاب في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة.

كليات جديدة تواكب سوق العمل مباشرة:

1- كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأهيل بجامعتى بنى سويف والزقازيق.

2- كلية الثروة السمكية بجامعات قناة السويس وأسوان وكفر الشيخ.

3- كلية الذكاء الاصطناعى بجامعات القاهرة وكفر الشيخ وسوهاج تضم تخصصات صناعة الروبوت والألعاب.

4- قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية توفر العديد من فرص العمل فى مراكز التأهيل والإصابات.

5- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف.

6- معهد النباتات الطبية والعطرية فى جامعة بنى سويف يؤهل للعمل فى تركيبات الأدوية.

7- معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر.

8- قسم الإعلام الأفريقى بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.

9- برنامج التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة.

10- كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة.

11- برنامج الترجمة التخصصية من وإلى الألمانية بآداب القاهرة "ساعات معتمدة"

12- برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها بآداب القاهرة.

13- تخصص الميكاترونيكس بهندسة القاهرة "ساعات معتمدة"

14- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

15- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا.

16- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

17- كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان.

18- كلية التعليم الصناعى.

19- برنامج جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة "ساعات معتمدة بمصروفات"

20- معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بنى سويف.

21- معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة المنصورة.

22- كلية رياض الأطفال.

23- معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية.

24- المعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.

25- كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق.

26- كليات ومعاهد التمريض المختلفة لأن سوق الطب المصرى يواجه نقص شديد فى التمريض المؤهل.

27- مركز بحوث ودراسة التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

28- كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.

الجامعات الأسواق المصرية فرص عمل حقيقة التوظيف للطلاب كليات جديدة تواكب سوق العمل

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