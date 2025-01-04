تحذير عاجل لـ 9 محافظات.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد 5 يناير

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأحد في القاهرة والإسكندرية ومطروح وباقي محافظات الجمهورية حيث توقعت الأرصاد سقوط أمطار على عدة محافظات ونشرت الأرصاد الجوية خريطة الأمطار الأحد 5 يناير 2025 والتي تبين أنها متوسطة إلي غزيرة ورعدية على محافظات :

مطروح

الإسكندرية

البحيرة

كفر الشيخ

الدقهلية

الغربية

الشرقية

المنوفية

خليج العقبة

حلايب وشلاتين

حالة الطقس الأحد في القاهرة

وتوقعت فرص أمطار ضعيفة على محافظات :

القاهرة

الجيزة

القليوبية

الفيوم

بني سويف

حالة الطقس الأحد في القاهرة

حالة الطقس الأحد في القاهرة

وعن حالة الطقس الأحد في القاهرة أكدت الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة وتوقعت أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة ستكون 20 والصغرى 10

وتوقعت الأرصاد أن طقس الأحد على القاهرة سيكون معتدلا نهارا ويسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء يصل للصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق الصحراء الغربية.

خريطة أمطار الأحد 5 يناير 2025

وعن خريطة الأمطار الأحد 5 يناير 2025 أكدت الأرصاد الجوية أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانآ على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من الإسكندرية البحيرة كفر الشيخ خفيفة على مناطق من جنو الوجه البحري وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعةـ وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

حالة الطقس الأحد في القاهرة

حالة الطقس الأحد

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار والرياح شمالية شرقية.

وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية: جنوبية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى