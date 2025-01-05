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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تكنولوجيا وسيارات

OnePlus 13R.. الميزات المتوقعة والتسريبات

OnePlus
OnePlus
احمد الشريف
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تستعد شركة OnePlus لإطلاق هاتفها الجديد OnePlus 13R، النسخة الاقتصادية من هاتفها الرائد OnePlus 13.

 تتميز سلسلة R التي بدأت مع OnePlus 11R بتقديم أداء قريب من الهواتف الرائدة ولكن بسعر أقل، ويبدو أن هاتف 13R سيكون امتدادًا ناجحًا لهذه السلسلة.

المواصفات المتوقعة

التصميم والشاشة

  • إطار مسطح من الألمنيوم مع تصميم بسيط ونظيف.
  • ظهر من السيراميك لإحساس فاخر، وهو خيار غير مألوف في الهواتف المتوسطة.
  • شاشة AMOLED مسطحة بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1264 × 2780 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وكثافة بكسلات 450 PPI.
  • خيارات ألوان مثل:Black Eclipse، Midnight Ocean، Arctic Dawn

الكاميرا

رغم أن OnePlus 13 يتميز بنظام كاميرا ثلاثي بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة تليفوتوغرافية بيريسكوب، فإن OnePlus 13R سيقدم إعدادًا أكثر تواضعًا. التسريبات تشير إلى:

  • الكاميرا الأساسية: مستشعر Sony IMX906 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8.
  • تليفوتوغرافي: مستشعر Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f/2.0.
  • زاوية واسعة للغاية: 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.
  • سيلفي: 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

رغم التنازلات، تعتمد سلسلة R على تحسينات برمجية لتقديم تجربة تصوير ممتازة تلبي احتياجات المستخدم العادي.

الأداء والبرمجيات

  • شريحة Snapdragon 8 Gen 3 أو Snapdragon 8s Gen 4، مع أداء قوي للألعاب وتعدد المهام.
  • نظام التشغيل OxygenOS 15، المبني على Android 15، يقدم:

تحسينات في الأداء مثل HyperBoost 2.0 للألعاب.

ميزات ذكاء اصطناعي مثل الترجمة الفورية وتحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة.

تعزيز الخصوصية مع Private Vault 2.0.

البطارية والشحن

  • بطارية بسعة 6000 مللي أمبير بتقنية السيليكون-الكربون.
  • دعم شحن سريع بقوة 100 واط، يضمن شحنًا سريعًا وفعّالًا.

هل يستحق الانتظار؟

مع المواصفات والتسريبات الحالية، يبدو أن OnePlus 13R سيكون خيارًا مثيرًا في الفئة المتوسطة، خاصة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي بسعر معقول. ومع تاريخ OnePlus في تقديم أجهزة R بجودة عالية، من المتوقع أن يحظى الهاتف بشعبية كبيرة.

OnePlus OnePlus 13 هاتف 13R

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