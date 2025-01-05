كارول سماحة تكشف عن عمرها الحقيقي وتتعامل مع تحدياته: هذا الرقم لا يعكس طاقتي

أطلت الفنانة كارول سماحة في لقاء حصري عبر برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس على قناة "المشهد"، لتكشف عن عمرها الحقيقي وتشارك مع جمهورها تفاصيل مشاعرها حيال الوصول إلى سن الخمسين.

كارول سماحة تكشف عن عمرها الحقيقي

كارول سماحة

في حديثها، قالت كارول: "لا أستطيع أن أتقبل الرقم 50، إنه يبدو لي رقماً غير ملائم ولا يتناسب مع طاقتي وحيويتي.

لطالما اعتقدت أن جمال الروح هو الأهم، ولكن مع تقدمي في السن، أصبح من الضروري أن أعتني بجسدي بشكل أفضل".

وأوضحت كارول كيف أنها كانت تتحضر لحفل موسيقي يتطلب منها الرقص والغناء لمدة 6 دقائق متواصلة دون توقف، معربة عن امتنانها لعدم تدخينها واهتمامها بممارسة الرياضة. وأضافت: "أنا لا أشعر بأنني في الخمسين، بل في مكان بعيد عن هذا الرقم، إذ إن الطاقة التي أمتلكها لا تعكس هذا العمر".

كارول سماحة وتجربتها كأم

كما تحدثت كارول عن تجربتها كأم، مؤكدة أنها أنجبت ابنتها في سن الـ42، وأن الأخيرة أحيانًا تلومها على تأخر الإنجاب مقارنةً بأمهات أصدقائها الأصغر سناً.

لكنها أكدت أن ابنتها تشعر بالفخر عندما تراها تذهب لممارسة الرياضة، مما يعطيها شعورًا بأنها أم شابة.

وأضافت كارول سماحة: "عندما أرى أشخاصًا أصغر مني بعشرين عامًا، ولكنهم لا يملكون الطاقة التي أتمتع بها، أجد نفسي في حالة من التوافق التام مع عمري الروحي. رغم أن العمر يزداد، فإن روحي تبقى في مرحلة المراهقة، ومشاعري مليئة بالحيوية".

أما عن بلوغها سن الأربعين، فقالت كارول إنها شعرت بأن هذا العمر هو مرحلة جميلة ومليئة بالفرص، خصوصًا مع تطور التقنيات الجمالية التي أسهمت في الحفاظ على مظهرها وحيويتها.

وأعلنت كارول سماحة عن آخر أعمالها الفنية، حيث طرحت في سبتمبر الماضي ألبومها الغنائي الجديد "مختلفة"، الذي يضم 13 أغنية متنوعة، ومنها: "غنوا لحبيبي، حالة تخدير، أجمل سنين، حبيبي سلام، وغيرها".