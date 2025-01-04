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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

الداعية شريف شحاتة: التفاؤل يجلب الخير .. وتعلمنا من النبي أهمية الفأل الحسن

الداعية شريف شحاتة
الداعية شريف شحاتة
يوسف أيمن
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أكد الدكتور شريف شحاتة، الداعية الإسلامي، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا التفاؤل بالخير، مشيرًا إلى أن الله عز وجل يحب الفأل الحسن. 

وأوضح أن كل ما يحدث في العالم بعلم الله وتقديره، داعيًا الناس إلى التفاؤل لأن جميع الأحداث التي تجري على الأرض جزء من مشيئة الله.

وخلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، شدد شحاتة على أن الإنسان أمامه خياران: إما الابتلاء أو التفاؤل بالخير، مؤكدًا أن التفاؤل يعد سببًا لجلب الخير في العديد من المواقف الحالية.

وأضاف شحاتة أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله بالدعاء والتضرع، مشيرًا إلى أن هذه تعاليم النبي، كما تحدث عن أهمية ترتيب الأولويات في الحياة، مشددًا على أن بعض الأشخاص يملكون “مهارة الإحباط”، لكن من الضروري عدم الالتفات لهم. 

وأكد أن من يضع رضا الله هدفًا أساسيًا، يستطيع تحقيق أهدافه الشخصية ويشهد تغيرًا إيجابيًا في حياته.

الداعية الإسلامي شريف شحاتة الفأل الحسن الفأل لبنى عسل

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