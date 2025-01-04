روسيا تعلق على اعتراف بلينكن تسليح أوكرانيا قبل الحرب بوقت طويل

علقت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، على اعتراف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده سلحت أوكرانيا قبل بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية بوقت طويل.

وقالت إن ما ادعاه وزير الخارجية الامريكي يؤكد أن نزع سلاح كييف أحد أسباب العملية العسكرية التي تخوضها روسيا منذ فبراير عام 2022.

وقالت زاخاروفا وفقا لما نقلت وكالة «ريا نوفوستي»، إن روسيا تتحدث عن ذلك منذ سنوات عن ضخ الولايات المتحدة وبريطانيا الأسلحة إلى أوكرانيا، وتدريبات حلف شمال الأطلسي، «الناتو»، التي لا تنتهي في البحر الأسود والتي تنتهك الحدود الروسية، وعن اقتراب طائرات عسكرية لدول غربية بشكل خطير من طائرات مدنية في المجال الجوي لموسكو.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، قال إن واشنطن زودت كييف سرا بالأسلحة في عام 2021، قبل بدء العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا.