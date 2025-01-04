القاهرة الإخبارية: عدد الشهداء الفلسطينيين تجاوز الـ80 منذ ساعات الصباح

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف لا تزال تصل إلى المكان المستهدف لنقل المصابين والشهداء نتيجة الغارة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن المخيم يشهد قصفًا مستمرًا من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تطلق قذائف بشكل متواصل، خاصةً باتجاه شاطئ المخيم، مشيرًا إلى أنه في وقت سابق، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة أخرى استهدفت منزلًا في مدينة خان يونس بالقرب من مستشفى الهلال الأحمر، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت تكثيفًا للغارات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، بدءًا من مدينة غزة شمالًا مرورًا بالمخيمات في الوسط وصولًا إلى خان يونس ورفح في الجنوب، موضحًا أن الغارات استهدفت مجموعات فلسطينية ومنازل في المناطق المختلفة، حيث دمرت مربعات سكنية في وسط مدينة غزة، خاصة في محيط أرض السرايا.

وأشار إلى أن الغارات استهدفت مناطق أخرى في شمال المدينة، مؤكدًا أن عدد الشهداء الفلسطينيين تجاوز الـ80 شهيدًا منذ ساعات الصباح، نتيجة هذه الغارات المتواصلة.