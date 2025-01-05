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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

شريف مدكور مندهشًا: إيه مشكلة إن الست تسلم على الراجل بالإيد؟

شريف مدكور
شريف مدكور
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أعرب الإعلامي شريف مدكور  عن دهشته وتساؤله حول الانتقادات التي يتلقاها البعض بسبب مصافحة النساء للرجال في بيئة العمل أو غيرها من المواقف الرسمية.


 

وكتب مدكور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي:

“هو أنا بس حابب أفهم إيه المشكلة إن ست تسلم على راجل باليد، بالذات لو في الشغل؟”


 وكان قد أعرب الإعلامي شريف مدكور عن حزنه الشديد، بعد وفاة كلبته بانزي  بعد ما عاشت معه فترة طويلة وصلت إلى 12 عامًا.

وأعلن شريف مدكور عن الخبر من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق: "أكثر كلبة عندنا بحبها ماتت بعد ما عاشت معانا 12 سنة كانت لطيفة جدًا وبتسمع الكلام سلام يا بانزي".

وكان قد تصدّر الإعلامي شريف مدكور، محرك البحث “جوجل”؛ بسبب موقف مُحرج تعرّض له أثناء دخوله أحد المساجد لأداء صلاة الجمعة.

روى “مدكور”، خلال تصريحات تليفزيونية، تفاصيل تعرّضه للتنمر أثناء دخوله المسجد لتأدية صلاة الجمعة، حيث علّق مجموعة من المتواجدين على حضوره بطريقة ساخرة، قائلين له: "أنت إيه اللي جايبك تصلّي مع الرجالة؟".

وفى وقت سابق، أعلن الإعلامي شريف مدكور خضوعه لعملية جراحية في العين، مطمئنا الجمهور على حالته الصحية بعد تلك العملية الجراحية .

ونشر شريف مدكور صورًا له بعد إجرائه عملية جراحية في العين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطمئنا الجمهور على حالته، فكتب: عمليه مياه بيضاء الحمد لله، كما وجه الشكر إلى الأطباء.


 

وفاة شريف مدكور فن

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