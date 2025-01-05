قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كولر» يفاجئ الجمهور بقرار الاعتزال في هذا التوقيت | تفاصيل
الحماية المدنية تنقذ طفلين تعطل بهما المصعد بالنزهة
موعد مباراة نادي الزمالك والمصري البورسعيدي.. وأبرز غيابات الفريقين والقنوات الناقلة
وزراء العدل والرياضة والتعاون الدولي يجرون محاكاة للتصويت الإلكتروني
أمة مصرية صلبة.. وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد
مصير كولر في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجآت عن اجتماع الخطيب المنتظر
بعد رسالته للعوضي.. شريف دسوقي يروي تفاصيل أزماته المالية: مكنتش لاقي الرغيف الحاف
طرق الاستحمام في الشتاء دون الشعور بالبرد
خالد طلعت: أرقام شيكابالا في 2024 تُجبر اللاعب على الاعتزال فورا
فرصة ذهبية .. وظائف جديد في سكك حديد مصر | اعرف التخصصات
أسعار الدولار الآن في البنوك بمستهل التعاملات
تظاهرات بالآلاف في تل أبيب لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة تبادل.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

موعد مباراة نادي الزمالك والمصري البورسعيدي.. وأبرز غيابات الفريقين والقنوات الناقلة

موعد مباراة نادي الزمالك والمصري البورسعيدي.. وأبرز غيابات الفريقين والقنوات الناقلة
موعد مباراة نادي الزمالك والمصري البورسعيدي.. وأبرز غيابات الفريقين والقنوات الناقلة
ولاء خنيزي
×

تتجه أنظار عشاق الدائرة المستديرة بشكل عام وجمهور القلعة البيضاء والجماهير البورسعيدية بشكل خاص نحو استاد برج العرب بالإسكندرية لمشاهدة المباراة المرتقبة بين نادي الزمالك والنادي المصري وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

موعد المباراة 

يستضيف النادي المصري البورسعيدي نظيره نادي الزمالك الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويسعى كل فريق إلى الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط وتصدر المجموعة، وكانت مباراة الجولة الثالثة قد انتهت بفوز نادي الزمالك على نادي المصري بهدف نظيف.

حكم المباراة 

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن طاقم تحكيم المباراة، حيث قام الكاف بإسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مكون من: الحكم الجزائري لحلو بن براهم (حكم ساحة)، الحكم الجزائري حمزة بوزيت (حكم مساعد)، والحكم التونسي يوسف الجامي (حكم مساعد)، والحكم الجزائري يوسف قاموح (حكم رابع).

القنوات الناقلة للمباراة 

سيتم نقل مباراة منافسات الجولة الرابعة بين الزمالك والمصري على قناة (بي إن سبورت)، كما يمكن لعشاق الفريقين متابعة المباراة على قناة (أون تايم سبورت) البث الأرضي.

غيابات نادي الزمالك

يعاني نادي الزمالك في هذه المباراة من كثرة الغيابات حيث يغيب عنه كلًا من: ناصر ماهر، محمود بنتايج، أحمد حمدي، مصطفي الزناري، محمد السيد، زياد كمال، هذا بالإضافة إلى تعرض اللاعب أحمد مصطفى زيزو إلى الإصابة بنزلة برد شديدة أدت إلى ارتفاع درجة حرارته ومازال موقفه من المشاركة بالمباراة غير محدد. 

إلى جانب ذلك، تم استبعاد بعض اللاعبين لأسباب فنية منهم: عمر عبد العزيز، حسن أبو المعاطي، محمود الشناوي، أحمد مجدي، أحمد عبد الرحيم (إيشو)، محمد عاطف.

غيابات النادي المصري

 فيما يخص النادي المصري البورسعيدي، سيغيب عنه ثلاثة لاعبين وهم: باهر المحمدي الذي تعرض للإصابة في الركبة، وميدو جابر الذي تعرض لإصابة في مشط القدم، وعبد الرحيم دغموم الذي يغيب لحصوله على الإنذار الثالث أثناء مواجهة الزمالك الأخيرة.

ترتيب الفريقين

يتصدر نادي الزمالك المجموعة برصيد 7 نقاط حيث استطاع الفارس الأبيض أن يتحصل عليهم بعد الفوز في الجولة الأولى على الفريق الموزمبيقي بلاك بولز بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل مع فريق أنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق، وفاز على المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

أما النادي المصري فيحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فريق بلاك بولز صاحب المركز الثاني، حيث استطاع أن يفوز على أنيمبا النيجيري في الجولة الأولى بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل مع الفريق الموزمبيقي بلاك بولز بهدف لكل فريق، وخسر في المواجهة الأخيرة من نادي الزمالك بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

نادي الزمالك النادي المصري البورسعيدي موعد مباراة نادي الزمالك موعد مباراة نادي الزمالك والمصري البورسعيدي غيابات نادي الزمالك غيابات النادي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة

1000 جنيه لكل مواطن.. أماكن صرف منحة «العمالة غير المنتظمة» بمناسبة عيد الميلاد

الأرصاد

15محافظة في مرمى الأمطار اليوم.. منخفض جوي يضرب البلاد والأرصاد تحذر

محمد الشناوي

قرار صادم من كولر ضد محمد الشناوي بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم 5-1-2025

الخطيب وكولر

«حتحوت» يكشف أسباب الخلاف بين محمود الخطيب وكولر

الصلاة

أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب

سقوط امطار

تحذير شديد اللهجة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

هنا الزاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت ضجة لـ هنا الزاهد

ترشيحاتنا

أرشيفية

الدعم السريع توقع 4 قتـ.لى في هجوم على قرى بولاية الجزيرة بالسودان

الأسيرة ليري ألباج

ضربة نفسية.. فيديو الأسيرة ليري ألباج يترك أثرًا عميقًا على إسرائيل| شاهد

جنود الاحتلال

دوي انفجارات جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية

بالصور

الشد العضلي في الساق أثناء النوم.. تعرف على أسبابه وأعراضه وعلاجه

الشد العضلي فى الساق
الشد العضلي فى الساق
الشد العضلي فى الساق

نجمة مسرح مصر سارة درزاوى تخطف الأنظار بجلسة تصوير حفل زفافها

سارة درزاوى
سارة درزاوى
سارة درزاوى

خلي بالك.. عضة الإنسان أخطر من عضة الكلب

عضة
عضة
عضة

بالشورت.. إطلالة أنغام في عيد ميلاد إلهام شاهين تثير الجدل بالسوشيال ميديا

انغام
انغام
انغام

فيديو

اعتزال لطفي لبيب

مش همثل تاني وكان لازم أزور العراق.. لطفي لبيب يكشف سبب اعتزاله الفن

نانسي عجرم

نانسي عجرم تفاجئ جمهورها بسبب البرد: «اسمحولي ألبس جاكيت»

اقفلوا بوقكوا و أنا بومب

بعد ظهوره بوزن زائد.. خالد الصاوي يروى تفاصيل إصابته بشلل فى المعدة

ياسمين فتح الله

إعلان حالة الطوارئ في الصين.. فيروس جديد يثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفن والشعب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: نفسك في إيه؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

المزيد