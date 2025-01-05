موعد مباراة نادي الزمالك والمصري البورسعيدي.. وأبرز غيابات الفريقين والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الدائرة المستديرة بشكل عام وجمهور القلعة البيضاء والجماهير البورسعيدية بشكل خاص نحو استاد برج العرب بالإسكندرية لمشاهدة المباراة المرتقبة بين نادي الزمالك والنادي المصري وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

موعد المباراة

يستضيف النادي المصري البورسعيدي نظيره نادي الزمالك الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويسعى كل فريق إلى الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط وتصدر المجموعة، وكانت مباراة الجولة الثالثة قد انتهت بفوز نادي الزمالك على نادي المصري بهدف نظيف.

حكم المباراة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن طاقم تحكيم المباراة، حيث قام الكاف بإسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مكون من: الحكم الجزائري لحلو بن براهم (حكم ساحة)، الحكم الجزائري حمزة بوزيت (حكم مساعد)، والحكم التونسي يوسف الجامي (حكم مساعد)، والحكم الجزائري يوسف قاموح (حكم رابع).

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم نقل مباراة منافسات الجولة الرابعة بين الزمالك والمصري على قناة (بي إن سبورت)، كما يمكن لعشاق الفريقين متابعة المباراة على قناة (أون تايم سبورت) البث الأرضي.

غيابات نادي الزمالك

يعاني نادي الزمالك في هذه المباراة من كثرة الغيابات حيث يغيب عنه كلًا من: ناصر ماهر، محمود بنتايج، أحمد حمدي، مصطفي الزناري، محمد السيد، زياد كمال، هذا بالإضافة إلى تعرض اللاعب أحمد مصطفى زيزو إلى الإصابة بنزلة برد شديدة أدت إلى ارتفاع درجة حرارته ومازال موقفه من المشاركة بالمباراة غير محدد.

إلى جانب ذلك، تم استبعاد بعض اللاعبين لأسباب فنية منهم: عمر عبد العزيز، حسن أبو المعاطي، محمود الشناوي، أحمد مجدي، أحمد عبد الرحيم (إيشو)، محمد عاطف.

غيابات النادي المصري

فيما يخص النادي المصري البورسعيدي، سيغيب عنه ثلاثة لاعبين وهم: باهر المحمدي الذي تعرض للإصابة في الركبة، وميدو جابر الذي تعرض لإصابة في مشط القدم، وعبد الرحيم دغموم الذي يغيب لحصوله على الإنذار الثالث أثناء مواجهة الزمالك الأخيرة.

ترتيب الفريقين

يتصدر نادي الزمالك المجموعة برصيد 7 نقاط حيث استطاع الفارس الأبيض أن يتحصل عليهم بعد الفوز في الجولة الأولى على الفريق الموزمبيقي بلاك بولز بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل مع فريق أنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق، وفاز على المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

أما النادي المصري فيحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فريق بلاك بولز صاحب المركز الثاني، حيث استطاع أن يفوز على أنيمبا النيجيري في الجولة الأولى بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل مع الفريق الموزمبيقي بلاك بولز بهدف لكل فريق، وخسر في المواجهة الأخيرة من نادي الزمالك بنتيجة هدف مقابل لا شيء.