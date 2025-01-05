قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كولر» يفاجئ الجمهور بقرار الاعتزال في هذا التوقيت | تفاصيل
الحماية المدنية تنقذ طفلين تعطل بهما المصعد بالنزهة
موعد مباراة نادي الزمالك والمصري البورسعيدي.. وأبرز غيابات الفريقين والقنوات الناقلة
وزراء العدل والرياضة والتعاون الدولي يجرون محاكاة للتصويت الإلكتروني
أمة مصرية صلبة.. وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد
مصير كولر في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجآت عن اجتماع الخطيب المنتظر
بعد رسالته للعوضي.. شريف دسوقي يروي تفاصيل أزماته المالية: مكنتش لاقي الرغيف الحاف
طرق الاستحمام في الشتاء دون الشعور بالبرد
خالد طلعت: أرقام شيكابالا في 2024 تُجبر اللاعب على الاعتزال فورا
فرصة ذهبية .. وظائف جديد في سكك حديد مصر | اعرف التخصصات
أسعار الدولار الآن في البنوك بمستهل التعاملات
تظاهرات بالآلاف في تل أبيب لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة تبادل.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

تفاصيل واقعة ربة منزل شرع زوجها في قتلها بحدائق القبة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب
×

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة، إلى أقوال ربة منزل أصيبت بطعنة في الرقبة على يد زوجها بسبب خلافات بينهما بحدائق القبة.

تهديد بالقتل.. 


وجاء خلال التحقيقات، أن المتهم دائم ضرب زوجتة فضلًا عن كونه لا يعمل ولا ينفق على متطلبات الأسرة فتركت له زوجتة المنزل وطلبت الطلاق حينها لم يتقبل الزوج طلبها وهددها بالقتل حال عدم رجوعها إليه.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها أنها تعاني من جرح قطعي بمنطقة الرقبة وتم عمل الإسعافات الأولية لها وحالتها الصحية في تحسن.

تفاصيل الواقعة.. 

 

كانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدة وزوجها في منطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن عامل حاول قتل زوجته بطعنات من سلاح أبيض بسبب تركها المنزل ورغبتها في الطلاق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حدائق القبة جهات التحقيق بالقاهرة أقوال ربة منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة

1000 جنيه لكل مواطن.. أماكن صرف منحة «العمالة غير المنتظمة» بمناسبة عيد الميلاد

الأرصاد

15محافظة في مرمى الأمطار اليوم.. منخفض جوي يضرب البلاد والأرصاد تحذر

محمد الشناوي

قرار صادم من كولر ضد محمد الشناوي بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم 5-1-2025

الخطيب وكولر

«حتحوت» يكشف أسباب الخلاف بين محمود الخطيب وكولر

الصلاة

أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب

سقوط امطار

تحذير شديد اللهجة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

هنا الزاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت ضجة لـ هنا الزاهد

ترشيحاتنا

صورة من الحدث

خلال عام.. افتتاح 7 معامل ميكروبيولوجي وإجراء 30 ألف تحليل مخدرات بالدقهلية

خبز

تحرير 6 محاضر تموينية متنوعة ضد المخابز المخالفة في كفر الشيخ

محافظ الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد

بالصور

الشد العضلي في الساق أثناء النوم.. تعرف على أسبابه وأعراضه وعلاجه

الشد العضلي فى الساق
الشد العضلي فى الساق
الشد العضلي فى الساق

نجمة مسرح مصر سارة درزاوى تخطف الأنظار بجلسة تصوير حفل زفافها

سارة درزاوى
سارة درزاوى
سارة درزاوى

خلي بالك.. عضة الإنسان أخطر من عضة الكلب

عضة
عضة
عضة

بالشورت.. إطلالة أنغام في عيد ميلاد إلهام شاهين تثير الجدل بالسوشيال ميديا

انغام
انغام
انغام

فيديو

اعتزال لطفي لبيب

مش همثل تاني وكان لازم أزور العراق.. لطفي لبيب يكشف سبب اعتزاله الفن

نانسي عجرم

نانسي عجرم تفاجئ جمهورها بسبب البرد: «اسمحولي ألبس جاكيت»

اقفلوا بوقكوا و أنا بومب

بعد ظهوره بوزن زائد.. خالد الصاوي يروى تفاصيل إصابته بشلل فى المعدة

ياسمين فتح الله

إعلان حالة الطوارئ في الصين.. فيروس جديد يثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفن والشعب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: نفسك في إيه؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

المزيد