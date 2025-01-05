تفاصيل واقعة ربة منزل شرع زوجها في قتلها بحدائق القبة

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة، إلى أقوال ربة منزل أصيبت بطعنة في الرقبة على يد زوجها بسبب خلافات بينهما بحدائق القبة.

تهديد بالقتل..



وجاء خلال التحقيقات، أن المتهم دائم ضرب زوجتة فضلًا عن كونه لا يعمل ولا ينفق على متطلبات الأسرة فتركت له زوجتة المنزل وطلبت الطلاق حينها لم يتقبل الزوج طلبها وهددها بالقتل حال عدم رجوعها إليه.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها أنها تعاني من جرح قطعي بمنطقة الرقبة وتم عمل الإسعافات الأولية لها وحالتها الصحية في تحسن.

تفاصيل الواقعة..

كانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدة وزوجها في منطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن عامل حاول قتل زوجته بطعنات من سلاح أبيض بسبب تركها المنزل ورغبتها في الطلاق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.