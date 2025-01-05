للدراسة والتحصيل خلال الامتحانات.. روشتة ونصائح ذهبية للطلاب

قدمت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري علم النفس التربوي، روشتة ونصائح لتقوية التركيز عند الطلاب خلال فترة الامتحانات ولتوفير جو هادئ للطلاب.وشددت ولاء شبانة، خلال مداخلة لها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على ضرورة أن يكون ذهن الطالب صافيًا، وتناول وجبة إفطار جيدة ومفيدة.



وأوضحت أن الأسرة تشكل عاملًا مهمًا في قدرة الأبناء على التركيز والمذاكرة الجيدة، متابعة: أنه يتلقي كل الخبرات الموجودة حوله من الأسرة، بالتالي يحصل على الطاقة الإيجابية للمذاكرة والاستذكار الجيد أو السلبية التي تشعره بالإحباط، من أولياء الأمور.





ولفتت إلى أنه على الطالب وقت دخول اللجنة واستلام ورقة الأسئلة، قراءتها بالكامل بشكل عام، موضحة أن هذه القراءة بمثابة استحضار ذهني معرفي لكل المعلومات التي داخل ذاكرته، وتعمل على تقليل التوتر والخوف التي تكمن في عدم العلم بباقي الأسئلة، فينشأ خوف ورهبة لدى الطالب.



