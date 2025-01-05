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الإشراف العام
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محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مستشار الهيئة الملكية للعلا لتعزيز التعاون الأكاديمي

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي
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استقبل الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق،الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الذييب، مستشار الهيئة الملكية للعلا وعضو مجلس إدارة التراث بالمملكة العربية السعودية، خلال زيارة لمناقشة رسالة ماجستير بالمعهد العالي للحضارات الشرق الأدني القديم.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سعيد جويلي المستشار القانوني للجامعة، والدكتور محمود عمر عميد معهد حضارات الشرق الأدنى القديم، وعدد من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

أعرب الدكتور خالد الدرندلي عن سعادته بتشريف الدكتور الذييب والوفد المرافق له فى رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدًا عمق العلاقات العلمية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والسعودية، مؤكدًا حرص جامعة الزقازيق الدائم على تبادل الخبرات العلمية مع الجامعات العربية الرائدة.

من جانبه، أعرب الدكتور سليمان الذييب عن شكره وتقديره لجامعة الزقازيق على حسن الاستقبال، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الجامعة في دعم البحث العلمي مؤكدًا  أهمية تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات البحث العلمي.

جدير بالذكر أن مناقشة رسالة الماجستير للباحث محمود طاهر محمود عطية حبيب، جاءت  بعنوان "ألفاظ النقوش الحضرمية.. دراسة معجمية مقارنة"، وتكونت لجنة المناقشة من الدك سليمان عبدالرحمن الذييب أستاذ كتابات شبه الجزيرة العربية وآثارها ، بكلية الآثار والإرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتور محمد الشحات شاهين أستاذ حضارة مصر والشرق الأدنى القديم ورئيس قسم الآثار والحضارة الأسبق بكلية الآداب جامعة حلوان (مناقشًا) ،والدكتورة هالة يوسف محمد سالم، أستاذ حضارات شبة الجزيرة العربية والشرق الأدنى القديم المتفرغ بالمعهد (مشرفًا)، والدكتور محمد جلال محمود الأستاذ المساعد بقسم شبه الجزيرة العربية بكلية الآثار والإرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،(مناقشًا).

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