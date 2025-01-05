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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

سقطوا بين قتيل وجريح.. المقاومة الفلسطينية تشتبك مع 10 جنود للاحتلال بغزة

المقاومة
المقاومة
محمد على
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أعلنت كتائب عزالدين القسام العاملة في قطاع غزة، التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أنها استطاعت ايقاع عدد من قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بعد أكثر من سنة من الحرب والإبادة في غزة خاصة في الشمال منها، وفق ما أوردت صحف ووسائل إعلام متفرقة.

وذكرت القسام أنها أوقعت بالاشتراك مع كتائب مقاومة سرايا القدس 10 جنود صهاينة بين قتيل وجريح في اشتباك غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة؟

وأوضحت القسام : "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تنفيذ عملية مشتركة مع مجاهدي سرايا القدس بعد أن قاموا بالاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود صهاينة بالأسلحة والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وأضافت: "ولاحق (المقاومين) أحد الجنود الذي فرّ من المكان وأجهزوا عليه من المسافة صفر غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع".

كما قالت سرايا القدس: "تمكن مجاهدونا من تنفيذ عملية إغارة تجاه منزل تحصن به عدد من جنود العدو في مخيم جباليا شمال القطاع، وقبل انسحابهم تم تفجير عبوة من مخلفات العدو في المبنى نفسه، وتم رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى".

قطاع غزة القسام المقاومة الفلسطينية المقاومة قتيل وجريح 10 جنود صفوف جيش الاحتلال عزالدين القسام

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