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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

سماعات AirPods Pro 3 القادمة.. إليك أبرز المزايا الجديدة المتوقعة

سماعات لاسلكية
سماعات لاسلكية
لمياء الياسين
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تستعد شركة أبل لإطلاق الجيل الثالث من سماعاتها اللاسلكية الرائدة AirPods Pro 3 في وذلك في وقت لاحق من هذا العام، ومن المُتوقع أن يكون ذلك في سبتمبر  القادم وذلك بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17.

من المقرر أن تأتي  سماعات AirPods Pro 3 في وقت لاحق من هذا العام مع شريحة H3 جديدة تمامًا فقد ظلت شريحة H1 في AirPods Pro موجودة لمدة ثلاث سنوات قبل أن تقدم AirPods Pro 2 شريحة H2 والآن.

توفر من جانبها شركة أبل لتجربة صوتية استثنائية وذلك بفضل برنامج تشغيل الصوت الجديد الذي يقلل من الضوضاء البيئية الصاخبة 


 

تصميم AirPods Pro 3 الجديد

تصميم سماعات AirPods Pro 3 الجديد

على الجانب الآخر من يعد من غير المتوقع أن تحصل سماعات AirPods Pro 3 على “تصميم جديد” ومن غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة، حيث أن تصميم AirPods Pro قد حقق نجاحًا كبيرًا بشكل عام إلا أنه في المقابل بما تكون هناك بعض التغييرات الصغيرة في حجم الجذع، أو ملاءمته للأذن.

ومن جانبها تخطط شركة أبل،  لتقديم ترقيات مماثلة إلى طراز AirPods Pro التالي.

تشير التقارير إلى أن ميزة ANC الجديدة في AirPods Pro 3 ستكون "أفضل بكثير" من الميزة الحالية، ولا شك أنها مدعومة بالقدرات الجديدة لشريحة H3.

وفي المقابل على الر غم من  أن الشركة قد أضافت العديد من التحسينات إلى الجيل الثاني من سماعات  AirPods Pro 2 عبر تحديثات البرامج، فإن الجيل الجديد سيأتي بمزايا جديدة متقدمة، 

شريحة H3 الجديدة 
 

وفقًا لتقرير من مارك جورمان من بلومبرغ، ستأتي AirPods Pro 3 مع شريحة H3 الجديدة كُليًا.  كما أن الشريحة الجديدة تدعم المعالجة الداخلية لتقليل الضوضاء البيئية العالية الناتجة عن السيارات أو أدوات البناء أو مكبرات الصوت الصاخبة.

وبعد إطلاق H2، أضافت آبل العديد من المزايا الجديدة إلى السماعات عبر تحديثات النظام بفضل قدرة شريحة H2 على دعم المزايا الجديدة، لذلك من المُتوقع أن تأتي شريحة H3 مع مزايا جديدة متقدمة وقدرات أفضل.

تشير بعض التقارير إلى أن شركة آبل قد تعمل على تطوير ثلاث مزايا صحية أو أكثر للأجيال المستقبلية من سماعات AirPods، ومنها مزية مراقبة معدل ضربات القلب 

هواتف iPhone 17 شركة آبل AirPods Pro 3

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