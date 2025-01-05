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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

إنقلاب سيارة ملاكي في ترعة
إنقلاب سيارة ملاكي في ترعة
إيهاب عمر
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لقى شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق دشلوط، التابع لمركز ديروط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق دشلوط، بديروط، ووجود  وفيات ومصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع “ ياسين. ه. ع. ا” ، 30 عاما و إصابة محمد. س. م، 34 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالضلوع، مصطفى. ع. ا، 40 عاما، مصاب جرح قطعي بفروة الرأس طوله حوالي 20 سم واشتباه مابعد الارتجاج، وتم تحويلة مستشفى أسيوط الجامعي،  وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

أسيوط أخبار أسيوط سقوط سيارة ملاكي أخبار المحافظات إنقلاب سيارة

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