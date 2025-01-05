محامية: انتقال الحضانة للأب في الدرجة الثانية غير منطقي

قالت المحامية رشا صبري، المتخصصة في قضايا الأسرة، أن انتقال الحضانة للأب فى الدرجة الثانية غير منطقي بقانون الأحوال الشخصية الجديد أمر غير منطقى.

وأضافت رشا صبرى خلال حوارها مع برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبدالمعبود أن من حق الزوج استضافته ابنه أو ابنته حال كان سويا ومعروفا بأخلاقه الحسنة.

المجلس الحسبي

وتابعت رشا صبرى: سقوط الحضانة عن الأم لسوء سلوكها أو وفاتها تنتقل الحضانة لأم الأم (الجدة)؛ لأنها أفضل وأحق من حيث التربية والرعاية للأطفال، والقاضي له سلطة تقديرية في من أحق بالحضانة بعد الأم.

وعلقت قائلا: يجب وجود المجلس الحسبي ويحتوي على لجان مرنة عالمة بالإدارة والرقابة القضائية، مع ضرورة تغيير إجراءات المجلس في إدارة موضوع مهم مثل التركة.

وبشأن الطلاق الشفهي، اختتمت رشا صبري قائلة: في نظر القانون لا ينتج أثره إلا بالتوثيق خلال 15 يوما، وحال طلاق السيدة غيابيا دون علمها ينصفها القانون بأنها ترث بالزوج المتوفي.