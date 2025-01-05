استنساخ كورونا .. متحدث الصحة يوضح أسباب انتشار الفيروس الجديد

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن معلومات جديدة عن انتشار فيروس HMPV، مشيرا إلى أن هناك إصرار على استنساخ كورونا.

نسبة انتشار هذا الفيروس 1%

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن تم اكتشافه منذ عام 2001 أي منذ 24 عاما، وهو من الفيروسات التنفسية والتي تصيب الجهاز التنفسي، متابعا أن نسبة انتشار هذا الفيروس 1% وليس مختلف عن الفيروسات التنفسية الأخرى.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذا الفيروس ينتشر في الشتاء وأعراضه سعال وصداع واحتقان انف واسهال، مستدركا أن للوقاية منه يتبع تعليمات الوقاية من الفيروسات التنفسية وأهمها غسل اليدين وتجب المصابين.

