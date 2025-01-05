مستشار الرئيس للصحة: الأنفلونزا الموسمية العادية بها تحورات كل عام تقريبا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الإجراءات والفحوصات لم تؤكد حتى الآن عن وجود فيروسات غريبة أو مستحدثة أو متحورات لم يتم اكتشافها من قبل.

وتابع "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن كل الفيروسات لديها قابلية لحدوث تحورات منها ويتم التعامل معها.

وأشار إلى أن الأنفلونزا الموسمية العادية بها تحورات كل عام تقريبا، موضحا أنه علميا وطبيا ورصدا لا يوجد ما يثير الرعب على المستوى المحلي والدولي.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن الإصابات الفيروسية لا تحتاج مضادات حيوية، وإنما يتم وصفها عندما يكون هناك بكتيريا ومضاعفات.

وأكد أن المراحل المبكرة من الإصابة بالفيروسات تحتاج أدوية معينة يكتبها الطبيب المعالج، إلا في حالة حدوث مضاعفات وحينها يوصف الطبيب المضادات الحيوية.

ونوه بأن الوقاية تغني عن العلاج، لافتا إلى أن الالتهاب الفيروسي يأتي من شخص مصاب، ولذا كل مريض مصاب بعدوى فيروسية يمكنه نقلها من 3 إلى 5 أشخاص.

وأوضح أن المصاب بالبرد والسعال عليه حماية نفسه من المضاعفات وحماية غيره من نقل العدوى لهم، من خلال الحصول على وصفات طبية مبكرة أو البقاء في المنزل لحين التعافي.