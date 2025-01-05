تنشيط السياحة تدرس المشاركة في معرض STM 2025 السعودي

تدرس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، المشاركة في معرض STM 2025 ، المزمع إنعقاده بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك خلال الفترة من 10-12 فبراير القادم .

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة ، أن سوق السفر السعودي يعد حاليا واحد من أسرع الأسواق نموا فى قطاع السياحة ،ويوفر هذا السوق منصة مخصصة للتفاعل بين الشركات B2B مما يمنح مصر فرصة لتوقيع إتفاقيات مباشرة مع شركات السفر والسياحة العالمية والإقليمية مما يعزز نمو الأعمال .

أشار القاضي ، إلى أن المشاركة فى المعرض ستوفر لمصر فرصة لعرض أهم مشاريعها السياحية ووجهاتها لجمهور متخصص ، خاصة أن السوق السعودي يمثل شريحة كبيرة من السياح الإقليميين والدوليين مع إنفاق كبير على السياحة الخارجية ،كما سيوفر هذا السوق منصة ممتازة للترويج لمبادرات مصر في السياحة المستدامة والمشاريع الفاخرة.

تابع قائلا : أن قيمة الاشتراك بالمعرض السياحي المذكور 2750 يورو ،تسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدية أو بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية .

