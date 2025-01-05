حجز في المستشفى .. مكافحة كورونا تفجر مفاجأة عن فيروس HMPV

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، تفاصيل جديدة بشأن فيروس HMPV، ، مشيرا إلى أن هذا الفيروس ليس جديدا، إنما معروف منذ سنوات.

هذا الفيروس ليس جديد ومعروف منذ سنوات

وأضاف الدكتور حسان حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنه لا يوجد أي نوع من الخطر أو الهلع، وعلاجه كله علاج تحفظي، وخط الدفاع الأول الشخص نفسه، لافتا إلى أن الفيروس ينتقل إلى المرضى عن الطريق الرزاز وهو الكحة والعطس والتحدث بصوت عالي.

وتابع الدكتور حسان حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن هذا الفيروس ليس بالفيروس الخطير، وظهر لأول مرة منذ عام 2001 في دولة بولندا.

وأكمل الدكتور حسان حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن فيروس HMPV، له أعراض مختلف بشكل بسيط عن الفيروسات التنفسية الأخرى الأمر الذي يتطلب الحجز في المستشفيات للتعامل مع هذه الأعراض.

