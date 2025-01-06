يستعد موظفو الحكومة والقطاع العام في مصر للتمتع بـ إجازة طويلة في بداية عام 2025، حيث سيحصلون على 3 أيام متتالية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في هذا الشهر بعد عطلة عيد الميلاد.

وإطار الأجندة الرسمية التي أصدرتها رئاسة الجمهورية، والتي تتضمن إجازات متنوعة، من بينها العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية المدفوعة الأجر، في هذا التقرير، نسلط الضوء على تفاصيل هذه العطلات.

تفاصيل الإجازات الرسمية في يناير 2025

وفقًا للأجندة الرسمية، سيحصل موظفو الحكومة والقطاع العام على 10 أيام إجازة مدفوعة الأجر في شهر يناير 2025، تشمل الإجازات الأسبوعية، المعتادة، بدأت بيومي الجمعة 3 يناير والسبت 4 يناير.

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

في الأسبوع الجاري ، يحصل الموظفون على 3 أيام إجازة، حيث يُمنح الموظفون إجازة يوم الثلاثاء 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى العطلة الأسبوعية يومي الجمعة 10 يناير والسبت 11 يناير.

3 أيام إجازة متتالية

تستمر الإجازات في الأسبوعين التاليين، يومي الجمعة والسبت 17 و18 يناير، ثم يوم الجمعة 24 يناير والسبت 25 يناير. كما سيتم منح الموظفين يوم الأحد 26 يناير إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة، وفق قرار متوقع بترحيلها.

هل تشمل العطلات البنوك والمدارس؟

بالنسبة للقطاع المصرفي، من المتوقع أن يتمتع العاملون في البنوك أيضًا بعطلات رسمية، إلا أن تطبيق العطلات قد يختلف في بعض البنوك حسب السياسة الداخلية لكل بنك.

أما فيما يخص المدارس، فمن المعتاد أن تشمل العطلات الرسمية التي تحددها الأجندة الحكومية معظم الأعياد والمناسبات الدينية والتاريخية، ولكن يجب مراعاة أن تحديد إجازات المدارس قد يتعارض مع أيام الامتحانات.

كيف يؤثر هذا على العاملين؟

تُعد هذه العطلات فرصة ثمينة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام للحصول على فترة راحة طويلة نسبياً، مما يساعدهم على التمتع بوقت إضافي مع أسرهم أو للراحة والاستجمام، تساهم هذه الإجازات في تحسين الصحة النفسية للموظفين، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة الأداء في الأيام التي تلي الإجازات

الإجازات الرسمية في مصر 2025

إذا كنت تخطط لإجازاتك لعام 2025، إليك قائمة بأهم الإجازات الرسمية في مصر:



- الثلاثاء ٠٧ يناير: عيد الميلاد المجيد



- السبت ٢٥ يناير: ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة



- الأحد ٣٠ مارس - الثلاثاء ٠١ أبريل: عيد الفطر المبارك



- الإثنين ٢١ أبريل: عيد شم النسيم



- الجمعة ٢٥ أبريل: عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)



- الخميس ٠١ مايو: عيد العمال



- الخميس ٠٥ يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك



- الجمعة ٠٦ يونيو - الإثنين ٠٩ يونيو: عيد الأضحى المبارك



- الخميس ٢٦ يونيو: رأس السنة الهجرية



- الإثنين ٣٠ يونيو: ثورة ٣٠ يونيو



- الأربعاء ٢٣ يوليو: ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢



- الخميس ٤ سبتمبر: المولد النبوي الشريف



- الإثنين ٦ أكتوبر: عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣).





إجازات مدفوعة الأجر الكامل لموظفي الدولة

وبحسب المادة 51 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنّ هناك 5 أنواع إجازة مدفوعة الأجر الكامل لموظفي الحكومة، وهي على النحو التالي:

1- يستحق الموظف بالجهاز الإداري للدولة، إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، أو مناسك العمرة.

2- أما الموظفة بالجهاز الإداري للدولة، فلها إجازة وضع لمدة 4 أشهر 120 يوما، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أنّ تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أنّ تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

3- وبحسب قانون الخدمة المدنية، للموظف المخالط لمريض بمرض مُعد الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر الكامل، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

4- أما الموظف الذي يُصاب بإصابة عمل، فأتاح له قانون الخدمة المدنية إجازة مدفوعة الأجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

5- أما الموظف في المجال التعليمي المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس، فيحق له إجازة مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.